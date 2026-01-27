龍鳳胎「生日差3個月」！張雨綺遭爆違法代孕 慘遭抵制「春晚已除名」

《長江七號》走紅的「星女郎」張雨綺，傳出疑似涉及代孕。翻攝自微博



以電影《長江7號》走紅的「星女郎」中國女星張雨綺，近日遭前夫袁巴元的前妻葛曉倩實名指控，涉及在美代孕生子、介入婚姻等爭議，相關爆料迅速在網路延燒，引發網友抵制，今（1/27）傳出她已遭遼寧衛視春晚節目除名，演藝事業面臨考驗。

根據中國媒體報導，葛曉倩指出，張雨綺與袁巴元所生的一對子女不是真正的龍鳳胎，兩名孩子的出生日期相隔約三個月，其中一胎疑似透過美國代理孕母出生。葛曉倩同時公開好幾份經公證文件，質疑張雨綺「一胎自懷、一胎代孕」，內容包括美國代孕合約與子女護照資料，顯示兩名孩子分別出生於2017年7月及10月，根本不是外界認知的「雙胞胎」。

除爆料張雨綺疑似代孕外，葛曉倩也重提舊事，指控張雨綺2016年介入她與袁巴元的婚姻，成為第三者。雖然袁巴元曾對外強調兩段感情並未重疊，但始終未能平息外界質疑。葛曉倩還指出，她去年10月公開爆料後，隨即接獲匿名恐嚇電話，對方不僅報出她家人的姓名與住址，還透過變聲器警告她「好好保重」，讓她憤而報警。

今年1月24日，葛曉倩公布警方初步調查結果，指出恐嚇電話的來源涉及兩名律師，其中一人對外標榜提供「一線女星輿情監管服務」，曾和張雨綺同台錄節目。兩名律師事後以手寫信道歉，聲稱只是「粉絲關心」，但他們的說法與個資來源，仍引發網友質疑，張雨綺也再度被推上輿論風口。

隨著爭議擴大，有不少網友湧入遼寧衛視微博留言要求「拒絕劣跡藝人」，強調中國法規明文禁止任何形式的代孕行為；遼寧衛視微博一度關閉留言功能。1月25日，多家陸媒報導，張雨綺已被移出遼寧衛視春晚排練與演出名單，原定節目也已更換演員，等同正式遭除名；另有網友爆料，她在綜藝《女子推理社》第3季的演出也被替換，巴黎時裝週行程也可能受影響。

回顧張雨綺演藝生涯，她18歲因拍攝廣告被周星馳相中，簽入星輝公司，憑《長江7號》打開知名度。感情方面，曾與大S前夫汪小菲交往；2011年嫁給導演王全安，卻因對方涉嫖事件黯然離婚；2016年與袁巴元相識70天即閃婚，最後同樣離婚收場。

截至目前，張雨綺本人並未正面回應代孕與相關指控，僅被發現透過刪除留言、封鎖帳號等方式控管社群評論。

