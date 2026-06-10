「龍麟御影會明宗」書法聯展登場 書藝群英交會古今開展當代筆墨新境
[Newtalk新聞] 藝文界今夏再掀書法熱潮，「龍麟御影會明宗」書法聯展訂於6月11日至7月9日於明宗書法藝術館展出，並於6月14日下午3時盛大舉行開幕式。此次展覽為「龍麟雅集」成立後首度公開聯展，以「龍麟御影」為題，集結多位橫跨世代與領域的書藝創作者，從古典筆墨出發，延伸至當代思維的多元實踐，展現書法藝術在時代轉折中的深層對話。
書法家蕭一凡以富含詩意的語彙點出展覽核心：「玄墨龍與火麒麟正在一個思想平面上交會著。」此一意象既象徵力量與靈性的交融，也暗示不同書風、觀點與生命經驗的交會。所謂「赤玄之相，和而不同」，正揭示本展的精神所在——差異並非對立，而是生成張力與創造力的來源。參展書家各擁獨特風貌，卻能在整體展場中形成彼此呼應、互為映照的藝術關係。
「龍麟雅集」成立於一場藝友品酒論藝的夏夜聚會，雖起於閒談，然其宗旨卻極為明確。一方面作為龍山書社北部分社的別號，為既有體系注入機動與活力；另一方面，嘗試從北部書家的視角出發，開展不同於傳統組織形式的雅集活動，強調思想交流與創作激盪並重。
首任會長宋崗則是眾人在短短數秒內一致推舉產生，除因其兼擅書法、篆刻與印鈕雕刻三藝，更因其氣度恢宏、人格魅力出眾。宋崗自幼浸淫書藝，並因家藏古印與高古玉器，長年耳濡目染，形成獨具古意的刀法與審美視野，為龍麟雅集奠定穩固基礎。
本次展覽以「御影」為題，蘊含深刻哲思。「影」為主體之餘，卻是理解整體不可或缺之部分，透過局部細節，得以窺見全體氣象。策展理念由此延伸為「寓影手」與「御影勢」，前者指書家從古典傳統中所汲取並轉化的個人詮釋，後者則為面對當代語境所作出的創造性回應，兩者交織，構成當代書法創作的重要命題。
在書風表現上，本次展覽呈現出豐富層次。宋崗與黃敬宏等人以刀法入筆，線條峻拔、氣勢凌厲；廖雲宏、曾元宏則於筆法中融入刀意，展現內斂而精微的筆墨質感；黃明德、蔡江東與張麗華等人則以深厚歷練見長，下筆穩健，氣度宏闊。李瑞榮、陳明德與黃伯思等則在長年創作中淬鍊出個人風格，筆墨間流露強烈生命感。
此外，跨領域融合亦為本展一大特色。張峯碧與陳俋佐兼擅書畫，將視覺構成與筆墨精神融為一體；黃柏魁以陶藝創作回應書法精神，展現材質與線條的對話關係；周秋芬則透過藝文空間經營，實踐「藝術走入生活」理念，使書法不再侷限於展場之中。夏富家從園林造景中體悟書法布白之道，呈現空間美學與筆墨結構的相通之處。
開幕當日亦將舉行一場別開生面的書法會談，由龍麟成員共同參與，時間約二十分鐘。討論主題涵蓋「書寫中的刀法與筆法意識」、「古代碑帖的選擇與審美」、「書法與書法家的定義」、「書法走向當代的策略」以及「創作中尚未被思考的面向」等。主辦單位表示，希望透過公開對話形式，讓觀者得以進入書法創作的思考現場，理解作品背後的理論與情感。
參展藝術家橫跨學界、藝文界與公部門，首席顧問黃明德現任企業董事長，退休後潛心藝事，師承水墨名家，筆墨自成風格；林子健以藝術鑑賞者身分支持雅集發展，肯定其時代意義；張麗華則長期投入文化教育工作，推動書法藝術普及。廖雲宏具警政背景，亦長年從事書法教學與評審工作；陳俋佐曾任NHK新聞編譯，具國際視野；蔡江東長期推動書法教育，於多所學校設立展覽空間；黃伯思任教國小美術班，致力書法基礎教育；郭惠雅為懷雅文房主人，父親傳承古法製筆之事業，故自幼耳濡目染耕耘文房翰墨十數載。不同領域的交會，使本展不僅是藝術展示，更是一場文化實踐的縮影。
值得關注的是，部分藝術家嘗試突破傳統書法框架。陳明德此次展出「非書法」新作，探索書寫之外的表現可能；蕭一凡則以跨哲學、藝術理論的視角，提出書法思考的新路徑。此類實驗性創作，顯示當代書法正逐步走出既有範式，邁向更開放的表現空間。
整體而言，「龍麟御影會明宗」不僅是一場聯展，更是一場關於書法本質的集體辯證。從臨古到創新，從技法到思想，從個體到群體，展覽試圖呈現書法在當代文化中的多重角色與可能性。龍與麟的意象，既象徵力量與祥瑞，也寓意不同個體間的共存與共榮。
主辦單位誠摯邀請書法界人士及各界藝文愛好者蒞臨觀展與指導，共同見證這場融合古典精神與當代思維的書藝盛會。在筆墨流轉之間，或可看見一種跨越時間的文化生命力，正悄然生成。
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