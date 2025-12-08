龎蕾馨與李沛旭鬥嘴！哈林火上加油 温昇豪急緩頰

温昇豪、洪暐哲、龎蕾馨上庾澄慶節目錄影。（公視提供）

溫昇豪身兼醫療劇《整形過後》製作人與演員，近日為了宣傳新戲，帶著演員龎蕾馨、洪暐哲上公視《哈！真相大白了》，過程中製作單位出了「學姊將學弟的告白信發上網路」題目，竟讓男女參賽者分站兩邊，龎蕾馨在錄影現場與李沛旭鬥起嘴來，主持人哈林（庾澄慶）還火上加油，最後温昇豪出面緩頰，才緩和氣氛。

龎蕾馨面對法律題「學姊將學弟的告白信發上網路，但因學姊是當事人，所以沒有違法」，理直氣壯地說「他（學弟）給了我，信就是我的，要怎麼樣是我的事」，哈林聽了讚她是「理直氣壯的人」，龎蕾馨攤手伸舌露出調皮一面，還笑說「如果是裸照我就不會放」。現場參賽男性好面子，這題都答「╳」，温昇豪抿嘴笑說「這可能有點妨害秘密，把我秘密公開」，洪暐哲也認為信上可能有電話等個資「不適合上網公開」，王為說「個人心理上不願意，上頭有我署名，而且我只想給學姊看吧？」，李沛旭則加碼說「文字內容是屬於學弟寫的這一方，那是他的隱私吧？」。

廣告 廣告

沒想到李沛旭一番話讓龎蕾馨聽了沒好氣說「我怎麼知道是學弟你親筆寫的？」，李沛旭反嗆「我又沒追妳，奇怪！」，兩人頓時鬥起嘴。主持人哈林還不饒人「補刀」，指著身材壯如「大隻佬」的李沛旭說「他的手比妳腿還粗」，讓龎蕾馨忍不住反擊「我也是有老公的，只是沒這麼壯」，看著戰局意外升溫，還讓領軍的温昇豪出面緩頰說「大家平手，還有機會！」，但一來一往的「笑果」，也令來賓們捧腹笑成一團。

更多鏡週刊報導

張鈞甯、言承旭、陳意涵 自辦殺青酒不喊卡比膽量

黃國倫犯錯被老婆要求寫悔過書 寇乃馨：怕他不知道錯在哪裡

《整形過後》洪暐哲被讚「告白10次也不會被討厭」！ 奶狗魅力全開就想姐姐寵