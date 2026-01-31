龐大利益！ 高薪船長走私上億毒品 行賄離境遭檢舉

高雄市 / 綜合報導

持續追蹤陽明海運這起走私案，華視新聞獨家訪問到知情人士，他表示涉案的尤姓船長已工作多年，從基層一路做起，剛接任船長職務不到1個月時間，月領高薪初估破30萬元，這回鋌而走險走私，可能是看準龐大利益。經了解，當時船隻停靠越南海防港時，由當地伙食供應商將毒品夾帶在菜籃及其他包裹送上船，雖然被當地海關查獲，第一時間疑似以行賄通關離境，但後續遭基層船員舉發，通報給陽明海運，整起事件才會曝光。

年前，陽明海運爆出，走私運毒爭議形象受創，現在這名尤姓船長，可能得面臨最重刑責，才剛接任就葬送大好前程，讓人懷疑可能早有預謀，知情人士說：「他當船長一定學經歷，應該比較嚴厲(所以船員不喜歡他)對人緣不好，船員薪水不錯正常不會做這種違法的事。」

根據知情人士透露，姓船長從基層船員升上來，接任船長職務不到一個月時間，明明月領30幾萬元高薪，實在想不透，為何要鋌而走險？刑警說：「(整批)絕對是上億元，光是向幾百公斤一定破億，這個風險很高獲利很好他們才會這樣。」

市面上販售的混合海洛因，光是2-30%純度，1克就要約1500-2000元，以尤姓船長走私的這一批毒品來說，獲利可能破億元，是看到它背後龐大利益嗎？還是說早已被集團操控？

刑警說：「可以再拆分販售，危害度很高提供給更多人。」尤姓船長，疑似與東南亞走私運毒集團對接，在貨輪停靠越南海防港時，由當地伙食供應商，將毒品夾帶在菜籃及其他包裹送上船，在當地就已經被越南海關人員查獲，後續疑似以行賄通關才得以離境，但消息早已傳開，後續又遭基層船員舉發事件才會曝光。

知情人士說：「下半輩子毀了。」才剛接任船長一職，就捲入跨國運毒案，背後是否牽動更大走私網路，成為檢警接下來追查重點。

