龐氏騙局害死五口命案! 團購主"假打針"羈押期滿遭延押2月

中部中心 ／ 中部綜合報導

去年台中豐原，發生五口命案，震驚社會，上個月20日李姓團主一審遭判11年有期徒刑，目前人還在羈押中，辯護人希望可以交保，但法官認為李姓團購主，先前曾提出要到診所打針維持生命，員警陪著去才發現打的是營養針，地院認為被告，藉故拖延調查，有逃避罪責之嫌，裁定6月14日起延長羈押2個月。





龐氏騙局害死五口命案 團購主假打針羈押期滿遭延押2月

李姓團購主曾要求到診所打針續命 員警跟著陪同 結果發現打的只是營養針。（圖／ＡＩ生成示意畫面）

廣告 廣告





豐原團購主李惠雯，透過龐氏騙局和詐術，逼死一家五口命案震驚社會，台中地院在上個月判她11年有期徒刑，人還在羈押中，律師爭取交保但遭駁回，當初接受陳情的議員謝志忠說，團購主就算被羈押，還在騙。





龐氏騙局害死五口命案 團購主假打針羈押期滿遭延押2月

女婿透過議員表示 支持法官延押的裁定。（圖／民視新聞）





人在屏東服役的女婿，透過議員表示，支持法官延押的裁定，甚至應該延押到判刑定讞，直接入獄執行。而被告李惠雯的辯護人，期盼她能夠交保，但遭到地院駁回。承審法官認為李惠雯曾向地院提出到診所打針維持生命為由，當時員警陪同她到診所，才發現打的根本只是營養針，認為她想藉故拖延調查，有逃避罪責之嫌，因此裁定6月14日起，延長羈押2個月。地院審理案件，認為團購主，施以詐術逼死五條人命，情節對社會危害重大，衡量犯罪情節和後續審判需求，認定羈押處分較合乎比例原則，6月4日對被告訊問後，被告也表示，對延長羈押與否沒有意見，地院表示，為了確保後續審判順利進行，最終駁回交保聲請。





原文出處：龐氏騙局害死五口命案 團購主假打針羈押期滿遭延押2月

更多民視新聞報導

高雄Outlets珠寶展驚爆歹徒持槍搶案？特勤「模擬」攻堅救人質

他炫耀「投資1股」月獲利429萬！對帳單「這處大露餡」被抓包

禁止參加海峽論壇！饒慶鈴氣喊「告訴農民做了什麼」 陸委會回擊了

