龔俊《風過留痕》轉型刑偵專家 被封「中國版 CSI」9成案件改編真實刑案｜劇情亮點、演員陣容搶先看
【文／陳雪芮】由龔俊、姜武、孫怡主演的刑偵劇《風過留痕》首度以刑事技術科「痕檢」作為敘事核心，超過九成案件取材自真實刑案，並邀請一線痕檢刑警全程參與技術指導，從鑑識流程到辦案邏輯皆高度貼近實務。作品尚未開播便因專業設定與寫實尺度，被觀眾封為「中國版 CSI」，成為今年最受關注的刑偵新作之一。
🍿《風過留痕》線上看推薦：
開播時間：2026/2/3
播出平台：騰訊視頻、愛奇藝
主演卡司：龔俊、姜武、孫怡
集數：30集
亮點一、首部「痕檢」刑偵劇，破案專業度全面升級
《風過留痕》改編自刑警作家九滴水小說《屍案調查科》，全劇超過九成案件取材自真實刑案筆記，並由一線痕檢刑警全程擔任技術指導，從源頭確保專業度與真實感。不同於以往刑偵劇多聚焦刑警推理或法醫解剖，《風過留痕》將敘事重心大膽放在刑事技術科──痕檢，破案不靠靈光一閃，而是透過花粉分析定位拋屍地點、金屬碎屑光譜比對來源、血跡形態重建行凶路徑等鑑識細節，一步步還原真相，完整呈現「用痕跡說話」的破案邏輯。高度寫實的操作流程與細節鋪陳，不僅經得起檢視，也讓觀眾首次清楚看見痕檢在刑偵體系中的關鍵角色，成功與傳統刑偵劇做出區隔，被不少觀眾點名為「終於把鑑識拍對的一部劇」。
亮點二、90%取材真實案件！尺度全開直指人性灰區
全劇共涵蓋11起重磅案件，從高速公路碎屍、農村滅門、新婚新娘慘死，到舊墳挖出新屍骨，每一起案件都建立在高度寫實的社會背景之上。劇集不刻意獵奇，也不粉飾暴力，而是冷靜呈現犯罪現場的殘酷，讓觀眾在震撼之餘，也被迫直視人性選擇。其中「血色童謠殺人案」映照網路暴力的集體傷害，「黑摩司機陳屍案」則揭露底層生存的無奈與壓迫，讓懸疑不只停留在破案層面，而是延伸至制度、環境與人心之間的拉扯。
亮點三、「三集一案＋案中案」結構，節奏凌厲不拖泥帶水
在敘事設計上，《風過留痕》採用「三集一案」的單元節奏，讓每起案件都能快速建立懸疑張力，同時又暗藏一條更大的主線：跨國犯罪與器官販賣網絡。單元案件與主線彼此勾連，線索不斷回收、反轉密集，避免傳統刑偵劇後段疲乏的問題。搭配快節奏剪輯與證據誤導設計，讓觀眾始終處於高度專注狀態，也被形容為「一集不看完會不甘心」的追劇型懸疑作品。
亮點四、龔俊形象大轉型，角色反差成最大驚喜
演員陣容同樣是《風過留痕》的一大看點。龔俊首度挑戰刑偵男主，飾演海歸痕檢專家葉謙，一改過往古裝與偶像劇形象，不只膚色刻意曬黑、全程原聲台詞，專注勘查時的細微表情也被觀眾盛讚「連汗水都很真」。劇中他在白袍鑑識與機車皮衣之間切換自如，更網友封為「體制內天菜」。
孫怡則挑戰雙重身分角色，白天是青澀實習生，夜裡卻背負臥底與復仇任務，兩者反差極大，情緒切換張力十足。姜武飾演老刑警隊長，與龔俊組成「經驗派＋技術派」的師徒搭檔，再加上王迅、賈冰、李建義等實力派輪番坐鎮單元案件，群像層次相當完整。
亮點五、未播先熱話題爆發，有望成年度刑偵黑馬
《風過留痕》在騰訊視頻的預約人數已突破200萬，創下平台懸疑劇新紀錄，並以「春節檔唯一刑偵劇」登上熱搜。預告片釋出後，寫實尺度與高壓氛圍獲得大量好評，不少觀眾直言「光看預告就頭皮發麻」。在懸疑題材競爭激烈的市場中，《風過留痕》憑藉稀缺視角、真實案件與完整敘事，有望成為兼具口碑與討論度的年度刑偵黑馬。
