龔文俊拚連任 3民代虎視眈眈

花蓮縣玉里鎮長龔文俊出身養豬產業具獸醫背景，曾獲選「十大青年農民」也擔任過農會總幹事、縣議員。（本報資料照片）

花蓮縣玉里鎮長龔文俊這屆九合一選舉回鍋參選並再度當選，競選期間因被指控以送豬頭、豬隻賄選遭起訴停職，法院二審逆轉改判無罪。龔文俊復職後積極整頓團隊，鎮政服務成效獲不錯評價，外界普遍看好連任。不過，玉里地方派系複雜，仍可能出現挑戰者，其中「玉里女兒」縣議員黃玲蘭被視為最具實力的競爭者，此外，代表會主席呂佳怡因預算問題多次與公所隔空交火，是否因此為參選埋下伏筆也備受關注。

龔文俊出身養豬產業具獸醫背景，曾獲選「十大青年農民」，也擔任過農會總幹事、縣議員及第17屆玉里鎮長，但在第18屆選舉中連任失利，這屆再次角逐鎮長時，時任鎮長蔡秋龍因涉貪下台，龔與副議長潘月霞對決，被外界視為「龍爭虎鬥」。

廣告 廣告

龔文俊在激烈選戰中脫穎而出，不料卻陷入賄選官司，一度遭停職，法院一審判決有罪、二審逆轉改判無罪，他重返鎮公所後積極投入鎮政，獲得許多鎮民肯定。

玉里鎮人口約2.1萬人是花蓮縣第3大城鎮，地方人士指出，下屆鎮長選舉同時牽動縣長派系角力，被視為與前縣長傅崐萁關係不錯的龔文俊，未來恐面臨「反傅」陣營抵制，其中與議會議長張峻友好的黃玲蘭曾任富里鄉長，熟悉行政體系，上次鎮長選舉時就將戶籍遷回玉里，動向持續受到地方關注。另外，資深鎮代、現任議員鍾素政也被地方認為是具有實力的熱門人選之一。

另一值得關注的面向，玉里鎮公所與鎮代會之間因預算刪減與科室主管備詢問題多次發生衝突，龔文俊與主席呂佳怡多次隔空交火，地方更傳出呂佳怡有意「更上層樓」，是否因此埋下參選伏筆，同樣引發地方議論。