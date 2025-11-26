龔明鑫出席台灣精品獎頒獎典禮（1） (圖)

郭富城日前才到高雄舉辦演唱會，60歲的他身材維持得很好，在演唱會上禁不住歌迷要求，拉開衣服秀出胸腹肌，讓全場嗨翻。體力一等一的他，老婆方媛也順利生下第三胎，當時郭富城開心表示自己被四個公主圍繞，近日他出席記者會，被問到第四胎的進度，他也首度鬆口。

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前