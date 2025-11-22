龔明鑫出席產業支持方案聯合說明會台北場逾250名與會討論熱烈
▲經濟部長龔明鑫（右四）出席因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會（台北場）進行QA詢答。
經濟部日昨於台北集思交通部國際會議中心舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際典範，讓業者訂單跟金流不間斷、人才技術再升級。
因應美國加徵關稅衝擊，行政院於四月公布產業支持方案，並於九月通過特別預算案，共投入九三○億元於金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級、加強就業穩定及勞工照顧等措施，協助企業及勞工減輕衝擊，全力穩定國家經濟及產業發展。
為協助業者充分瞭解各措施內容並鼓勵申請運用，本次說明會整合經濟部、財政部與勞動部等部會最新措施，讓企業一次了解所有可運用資源，內容包含金融支持：外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、貿易融資利息減碼及輸出保費優惠；拓銷市場多元化，爭取海外訂單；推動產業升級：研發轉型補助與產業競爭力輔導團；加強就業穩定及勞工照顧：僱用安定再強化、減班休息學技能、補助企業自辦訓練、整合措施再就業、支援就業入職場等。
經濟部表示，後續也將於宜蘭及台南辦理說明會，讓更多企業掌握政府資源。企業可至「產業競爭力發展中心」網站（assist.nat.gov.tw）報名查詢，亦可造訪「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）取得完整資訊。如有個別需求，也可撥打免費專線0800-280-280或0800-000-257洽詢，政府將持續與企業站在一起，協助產業共同度過全球貿易環境變動帶來的挑戰。
本場說明會包括經濟部部長龔明鑫、產業發展署署長邱求慧、中小及新創企業署署長李冠志、國際貿易署署長劉威亷、財政部國庫署簡任稽核楊博淳、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署副分署長李燕玲等出席，全國工總副秘書長陳鴻文、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎、電機電子工業同業公會主任劉世維亦出席參加。
其他人也在看
因應美關稅措施 龔明鑫：雨天擴大撐傘支持業界 (圖)
經濟部長龔明鑫（圖）21日表示，經濟部透過信保機制支持出口新增貸款，中小微企業業務擴充也可獲得信保協助與利息補貼，政府因應關稅，雨天絕對不收傘，還會擴大撐傘支持企業界。中央社 ・ 1 天前
在台北上班！他猶豫買房「選林口還新莊」 網秒挺後者：當然越近越好
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，許多通勤往返台北市的上班族，在買房時不得不往外圍尋找更能負擔的選項，然而地點不同，通勤時間、生活...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
因應美國關稅衝擊 龔明鑫:雨天不收傘 要擴大撐傘
因應美國關稅升高與全球景氣壓力，經濟部長龔明鑫今（ 日）表示，政府秉持「雨天不收傘、反而擴大撐傘」精神，推出930億元的出口與供應鏈支持方案，協助產業維持訂單、金流不斷鏈並升級轉型。龔明鑫強調，政策會根據企業意見「滾動檢討、持續加碼」，其中經濟部負責的預算規模約460億元，先前也是聽取各方意見而加碼自由時報 ・ 1 天前
台北大巨蛋也有TWICE！陶晶瑩帶女兒開心朝聖偶像「永不退的記憶」
「臺北大巨蛋民歌大團圓」22日重磅登場，邀來74位民歌歌手華麗齊聚，演出總長超過六小時，創下華語樂壇民歌史歷年之最，為民歌50周年迎來最高潮，以122首金曲接力打造七小時不斷電民歌時光機，透過「回顧往日」、「重返青春」、「五十年」、「思想起」四大主題橋段巧妙串聯，帶領全場歌迷穿越時光、重返民歌最燦爛的黃金年代。中時新聞網 ・ 20 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 4 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 19 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 19 小時前
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光
WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前