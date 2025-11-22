龔明鑫出席產業支持方案聯合說明會台北場逾250名與會討論熱烈

經濟部長龔明鑫（右四）出席因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會（台北場）進行QA詢答。

▲經濟部長龔明鑫（右四）出席因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案聯合說明會（台北場）進行QA詢答。

經濟部日昨於台北集思交通部國際會議中心舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際典範，讓業者訂單跟金流不間斷、人才技術再升級。

因應美國加徵關稅衝擊，行政院於四月公布產業支持方案，並於九月通過特別預算案，共投入九三○億元於金融支持、拓銷市場多元化、推動產業升級、加強就業穩定及勞工照顧等措施，協助企業及勞工減輕衝擊，全力穩定國家經濟及產業發展。

為協助業者充分瞭解各措施內容並鼓勵申請運用，本次說明會整合經濟部、財政部與勞動部等部會最新措施，讓企業一次了解所有可運用資源，內容包含金融支持：外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、貿易融資利息減碼及輸出保費優惠；拓銷市場多元化，爭取海外訂單；推動產業升級：研發轉型補助與產業競爭力輔導團；加強就業穩定及勞工照顧：僱用安定再強化、減班休息學技能、補助企業自辦訓練、整合措施再就業、支援就業入職場等。

經濟部表示，後續也將於宜蘭及台南辦理說明會，讓更多企業掌握政府資源。企業可至「產業競爭力發展中心」網站（assist.nat.gov.tw）報名查詢，亦可造訪「臺美關稅談判及產業支持方案」專屬網站（twustariff.ey.gov.tw）取得完整資訊。如有個別需求，也可撥打免費專線0800-280-280或0800-000-257洽詢，政府將持續與企業站在一起，協助產業共同度過全球貿易環境變動帶來的挑戰。

本場說明會包括經濟部部長龔明鑫、產業發展署署長邱求慧、中小及新創企業署署長李冠志、國際貿易署署長劉威亷、財政部國庫署簡任稽核楊博淳、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署副分署長李燕玲等出席，全國工總副秘書長陳鴻文、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長徐定禎、電機電子工業同業公會主任劉世維亦出席參加。