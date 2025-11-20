龔明鑫反嗆經濟學人「有病」！台灣是各國標竿榜樣

英國《經濟學人》近日指出台灣有「台灣病」，意指台灣匯率長期遭到低估，對此經濟部長龔明鑫反嗆台灣沒有病，有病的是講我們有病的人，今（20日）龔明鑫在立院受訪時再度重申，台灣近年來經濟上的亮眼表現，是各國稱讚的標竿跟榜樣，與匯率的關係並不大。

龔明鑫表示台灣經濟成長是各國的標竿跟榜樣，與匯率的關係並不大（攝自中天新聞）

龔明鑫表示，匯率的因素事實上非常複雜，他是多重原因，而且是由匯率市場所決定，政府沒辦法將匯率當作單一工具，來達成某一政策或目標。對台灣來講，近十年來經濟成長非常優異，原因基本上跟匯率的關係並不大，回想川普1.0時期，美中貿易戰開打，台灣的經濟表現好是因為台商回台，厚實我們的經濟實力，第二階段新冠疫情期間，因為人跟人的接觸受到阻礙，導致數位的運用跟需求大幅增加，奠定了我們半導體發展的基礎，最近台灣表現好則是因為AI時代來臨。

這些事情老實說跟匯率的關係並不大，台灣的表現好很多是在國際情勢的變動下，我們努力因應的結果，所展現出好的成績，這些成績是很多國家稱讚的標竿跟榜樣，龔明鑫重申我們沒有病，我要說明的是這個。

台積電前技術研發資深副總羅唯仁傳帶走2奈米技術轉投英特爾（圖／總統府提供）

至於台積電前技術研發資深副總羅唯仁傳帶走2奈米先進製程機密資料轉投英特爾，龔明鑫表示，台灣的半導體體系，40多年來可說是非常紮實完整，是不是某一個人拿走某些資料就會被破壞，這部分我們持續觀察當中，初步看起來是沒有那麼簡單就被破壞，但是我們仍會密切注意觀察。

但為了防止類似情況再發生，龔明鑫表示，目前營業秘密法屬於告訴乃論，之前就擔心營業秘密法可能保護不夠，所以才會想要把這些關鍵技術，提升到國安法的層次，因為涉及國安的話就變成公訴罪，這也是高檢署之所以主動調查的原因。

