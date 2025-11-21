龔明鑫喊重啟核電太慢了？ 蔡正元曝韓AI算力嗆「愚蠢的台灣人」

前立委蔡正元嗆，前民進黨主席林義雄帶頭反核，使得台灣落後其他國家。（圖／中時資料照）

台灣政府滿口要發展AI，也心知AI耗電，連外商代表都已數度示警台灣缺電問題，先前卻一直棄核電；如今賴政府終於肯面對核電。經濟部長龔明鑫昨（20）日表態，同意核電進入重啟程序。對此，前立委蔡正元忍不住感嘆，台灣發展核電的時間很早，卻跟著民進黨主席林義雄反核，導致台灣失去「競賽資格」。

全球含美國在內積極發展AI的國家，都陸續啟用或發展核電。龔明鑫昨天赴立法院經濟委員會，就AI時代的人才發展進行報告，透露在安全無虞的情況下，支持重啟核二、核三，若12月初前確認安全無虞，大致上就會簽核，開始啟動。

廣告 廣告

針對核電有機會重啟，蔡正元昨天深夜在臉書發文痛罵：「那批愚蠢的台灣人！」透露AI時代即將來臨，要發展AI，不管是AI大模型或AI算力中心，沒有核電就行不通。

蔡正元透露，台灣發展核電的時間，在亞洲僅次於日本，但是前民進黨主席林義雄帶頭推暴力反核，使得台灣的核電廠沒了，台灣的核電工程師跑了，清大核工系關門了，韓國則是搞「你丟我撿」。

蔡正元指出，從台灣拿到核電技術，現在韓國已能出口核電廠，更慘的比較是，韓國靠著核電充足且廉價的電力，已經購得1萬個高效GPU，要蓋中國大陸以外，東亞最大的AI算力中心。

看見台灣落後別人一大截，蔡正元不禁抱怨：「那批跟著民進黨和林義雄搞反核的人，讓台灣失去在AI賽道上的競賽資格，那批愚蠢的台灣人，說有多麼可惡，就有多麼可惡」。

【看原文連結】