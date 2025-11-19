龔明鑫嗆經濟學人「有病」 不憂匯率戰

英國《經濟學人》近日專文指稱，我匯率長期低估有「台灣病」。經濟部長龔明鑫19日辛辣反嗆《經濟學人》，「有病的是講我們有病的人」。（姚志平攝）

英國《經濟學人》近日專文指稱，我匯率長期低估有「台灣病」；經濟部長龔明鑫19日出席論壇時稱，台灣整體經濟表現良好，辛辣反嗆《經濟學人》，「有病的是講我們有病的人」；中央研究院經濟所研究員許文泰直言，不認同龔明鑫「有病說」，《經濟學人》確實點出一些事實。

龔明鑫發表「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」專題演說，開頭就對著《經濟學人》噴話，說他們發表一篇很奇怪的文章，然後分別舉台灣經濟成長率（GDP）、消費者物價指數（CPI）、人均GDP等數據駁斥。

他說，川普2.0時代，大家認為我們會很慘，結果到目前為止，今年預測經濟成長率會超過5％，甚至坐五望六；烏克蘭戰爭開打，我通膨雖突破2％，但在亞洲四小龍中維持水準之下。再看人平均GDP，今年已經來到3.8萬美元，超過韓國，預料明年就會超過4萬美元。

因此，龔明鑫拉高分貝嗆說，台灣經濟表現很好、物價維持穩定，如果這樣還說台灣經濟有病，「有病的是講我們有病的人」。

國發會主委葉俊顯也回應，現在台灣出口結構與過往大不相同，以高階晶片、AI伺服器為主力，由於產品具獨特性，不會因為匯率波動而影響競爭力；因此，葉俊顯認為，《經濟學人》指稱台灣病，在半導體領域上不會發生。

對於《經濟學人》指出，台灣央行長期壓低新台幣匯率，民眾購買力受損、房價攀升、金融風險等，葉俊顯直言，台灣既不是國際貨幣基金（IMF）成員，也不是世界銀行（World Bank）會員國，一旦有金融風暴，我們只能靠自己，累積外匯無可厚非。