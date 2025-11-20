龔明鑫嗆經濟學人「說台灣病才有病！」名醫批自大：半導體大補丸能撐多久？

英國財經媒體《經濟學人》（The Economist）14日在專文中談及台灣經濟榮景下的潛藏風險「台灣病」，指新台幣匯率被嚴重低估，引發廣泛討論，經濟部長龔明鑫19日在演講中以經濟數據提出反駁，表示台灣是模範生，強調「我們沒有病」，更說《經濟學人》應多關心中國經濟問題。對此，醫師沈政男今（20）日在臉書指出，台灣擁有半導體的技術優勢，但這樣的「大補丸」能撐多久？他也直言，龔明鑫如此回嘴，不是沒看懂《經濟學人》，就是夜郎自大。

沈政男表示，龔明鑫在演說中反駁「台灣病」論點，稱台灣經濟很好，是模範生，且日韓不阻貶更嚴重，而台灣傳產外銷困難是因為中國傾銷低價品，甚至說講台灣有病的人才有病，但龔明鑫是否真的看懂《經濟學人》的評論？他進一步說，在《經濟學人》評論中，「台灣病」有4種主要症狀，包含經常帳盈餘佔GDP比例過高、外匯存底持續攀升、本土幣值低估、房價與所得比例攀升，除自身連年狀況越來越嚴重，也比中日韓嚴重。

沈政男指出，台灣病並非單一症狀，而是一個症候群，這幾種病狀經常一起出現，代表底下有同一種病因，也就是央行對台幣匯率的「病態」操控。至於什麼樣的危機，他列舉，一是操作匯率一旦失靈，台幣陡升，那麼傳產獲利將嚴重遭受打擊，紛紛倒閉；再者，央行印鈔票讓壽險業買巨額美債，如果台幣陡升，壽險業將會遭殃；第三是低薪、高房價、實質購買力繼續被壓低，將會有政治效應。

沈政男表示，《經濟學人》出刊兩篇有關台灣病的文章，並提到解方，也就是央行不能再「阻升不阻貶」，而是要容許緩升，這只是善意提醒，但堂堂經濟部長竟然回嗆「說台灣有病的人才有病！」這樣的回嘴模樣，就是4個字，夜郎自大！稱台灣傳產競爭力不足是因為中國大陸傾銷低價品，但三十年前的「Made in Taiwan」不也那樣做？文末，他更點出，台灣經濟現在是有半導體的技術優勢，但這樣的「大補丸」能撐多久是一個問號，若有一天優勢被追趕上來，那就不是生不生病，而是能否生存的問題了。

