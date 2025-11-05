龔明鑫國旅拚經濟 最怕替代消費

台北國際旅展本周登場，展前記者會吉祥物齊聚一堂，為ITF熱鬧開場。（本報資料照片）

普發萬元現金5日上路，廠商也相應推出各項刺激促銷活動，經濟部長龔明鑫昨期盼不要有只買民生必需品的「替代消費」發生，最好是去國內觀光、家庭旅遊、或是到商圈消費，這樣對國內經濟成長（GDP）多少有正面效果。

龔明鑫說自己上一次發現金是用提款機提領，覺得蠻方便的，希望這次領到萬元，可帶家人一起在國內旅遊一下，覺得是蠻不錯的。

他希望大家拿到萬元，不要有替代消費情況，比如拿這去買平常用的民生用品。最好是額外的，像是去國內觀光、商圈消費，這些額外的消費，就會產生很好的效果，經濟部也會同步推一些商圈推廣活動來配合。

先前龔明鑫就看今年經濟成長率「保5沒問題」，如今有額外消費為內需加溫，龔明鑫認為經濟成長可再衝高。至於可否達 6％？則只以再看看，「一起加油」，不願承諾。

不過對於經長鼓勵大家領到現金多多用在國內觀光，不少網友卻直嗆國旅太貴。北市余姓民眾就分享，近期規畫帶家人旅遊，先搜尋國旅、找靠近海的飯店，每晚要價1萬多元，感嘆日本沖繩同等級飯店的房價沒這麼高，另又查了旅行社推出泰國機加酒5天不用萬元，索性把預算留下來安排出國。

交通部觀光署日前公布114年1至9月旅館業（不含民宿）統計，房價部分，今年前3季平均為2954元，相較於113年同期的2936元，上漲18元，觀光署指整體價格趨於穩定。

值得注意的是，即將在本周登場的台北國際旅展（ITF），趁著行政院普發現金1萬元上路，推出萬元方案，搶食政策利多。

雄獅旅遊看好普發萬元政策可望讓日韓、東南亞、國旅市場受惠。可樂旅遊推出1萬元「梭哈」的旅遊產品，也推出7999元遊韓國的方案，讓旅客多留點購物金，預計政策可帶動增加2至3成的營業額。