經濟部長龔明鑫19日在一場演講裡，反駁《經濟學人》的「台灣病」論點，說台灣經濟很好！是模範生！日韓不阻貶更嚴重！台灣傳產外銷困難是因為中國傾銷低價品！甚至說：講台灣有病的人才有病！

到底龔明鑫有沒有看完看懂《經濟學人》的評論？

你可以看到「台灣病」有四種主要症狀：經常帳盈餘占GDP比例過高、外匯存底持續攀升、本土幣值低估、房價與所得比例攀升。台灣，自己跟自己比，從1998至今，四種症狀都越來越嚴重！而跟大陸、日、韓比，也是比人家嚴重！看到沒有，人家特別列出了日韓。日韓也不阻貶，問題是，人家有其他三種症狀嗎？

「台灣病」不是一個症狀，而是一個症候群！也就是幾個症狀經常一起出現，代表底下有同一種病因，也就是：央行對台幣匯率的「病態」操控。模範生，就不會生病？人家講得很清楚：經濟繁榮底下隱藏著危機。什麼危機？

一、你操作匯率一旦失靈，台幣陡升，那麼傳產獲利將嚴重遭受打擊，紛紛倒閉。二、央行印鈔票讓壽險業買巨額美債，如果台幣陡升，壽險業將會遭殃。三、低薪、高房價、實質購買力繼續被壓低，將會有政治效應。

這一期的紙本《經濟學人》只刊出了兩篇網路版談「台灣病」的文章之一，而另一篇才談到了解方，也就是央行不能再「阻升不阻貶」，而是要容許緩升。人家完全沒有惡意，甚至是善意提醒，堂堂經濟部長竟然回嗆「說台灣有病的人才有病！」這樣的回嘴模樣，就是四個字：夜郎自大！

台灣經濟現在有半導體優勢，但這樣的「大補丸」能撐多久，是一個問號！如果有一天這樣的優勢被追趕上來，那就不是生不生病，而是能否生存的問題了。（作者為醫師）