龔明鑫扣件業者座談 提4大輔導措施助迎戰新局

▲經濟部長龔明鑫南下至經濟部傳統產業創新加值中心，與扣件產業代表座談。圖為龔部長於座談會致詞。（圖：產發署提供）

經濟部長龔明鑫九日南下主持扣件產業座談會，與九家扣件業者交流。座談會涵蓋美國關稅、海外通路佈局等相關議題，龔部長面對面傾聽業界心聲，希望透過直接溝通，攜手公會與產業界，共同因應美國關稅帶來的挑戰。

龔部長致詞指出，過去一年全球政經局勢劇烈震盪，產業雖面臨挑戰，但在業者共同努力下，整體經濟表現仍優於預期。目前雖然多數產業已適用十五%關稅條件，扣件仍受鋼鋁232條款為五十%關稅，但與主要競爭對手處於相對平等的立足點，政府仍會持續與美方爭取扣件更優惠待遇。同時針對去年九月三日舉辦的扣件產業座談會中，公會與業者所提出各項建言，一一說明推動情形與階段成果。

後續由產業發展署邱求慧署長代表於會議中簡報說明，目前經濟部針對扣件產業加碼推動四大輔導措施：第一，成立「扣件產業輔導團」，由專責團隊協助企業導入AI與推動低碳轉型，同時強化輔導團AI輔導能量，開發扣件產業專屬AI模組；第二，加碼研發補助資源，推動產業技術研發，並結合汰舊換新補助，協助企業導入更高效設備，強化產業技術升級動能；第三，協助業者切入汽車、航太等高階應用領域，並輔導取得國際認證，提升產品附加價值；第四，強化全球行銷布局，透過於科隆五金展、日本DIY展設立「台灣館」，以國家隊形象整體推廣MIT品質，協助業者拓展海外市場。

針對業者此次提出的多項訴求，龔部長再次說明針對美國關稅談判政府仍會持續努力，並就企業最重視的金流問題，強調政府秉持「雨天不收傘」原則，只要業者有需求，皆可撥打「馬上辦服務中心」諮詢專線0800-280-280尋求協助。

座談最後龔部長感謝所有與會業者提出寶貴建言，並感謝撥冗出席參與的高雄市長陳其邁、立委許智傑、邱志偉、李昆澤、黃捷等人到場支持。經濟部將持續扮演「產業夥伴」角色，以具體行動協助企業因應挑戰，落實「政府始終與產業站在一起」的承諾。