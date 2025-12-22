龔明鑫拚電動車成台灣新契機

經濟部長龔明鑫指出，台灣不只有半導體，電動車更是台灣產業升級的重要機會。（本報資料照片）

全球供應鏈加速重組，經濟部力拚台灣在智慧車電與次世代通訊的關鍵地位，經濟部長龔明鑫指出，台灣不只有半導體，電動車更是台灣產業升級的重要機會；產業技術司也通過2項申請案審查，強化ADAS（先進駕駛輔助系統）與低軌衛星通訊的自主能量。

龔明鑫22日出席台科大「智慧電動車人才培育基地」揭牌儀式時強調，雖然台灣過去在燃油車時代起步較晚，但在電動車時代有絕佳切入點，仰賴國內深厚的資通訊（ICT）基礎，加上馬達、電池、電控等「3電系統」優勢，台灣已展現穩健的製造實力。

廣告 廣告

龔明鑫舉例，國產車廠推出的電動小貨車自製率已逾9成，國內更有5家車廠、9款電動巴士通過認證，且成功外銷至美、日及東南亞等地，顯示台廠已具備國際競爭力。

在硬體製造、人才陸續到位，技術司也審核通過的「A＋企業創新研發淬鍊計畫」，義隆電子將攜手奇美車電，開發高整合度的車用影像感測平台，預計投資8千萬元並創造50個就業機會，目標是突破現有影像模組整合瓶頸，加速台廠切入國際一級車廠（Tier 1）供應鏈。

禾薪科技則獲准開發「低軌衛星接取與路由核心模組」，該計畫基於第三代合作夥伴計畫（3GPP）標準，打造具備AI增強多路徑傳輸能力的非地面網路（NTN）核心模組；技術司指出，將使台灣成為全球少數具備「端到端NTN核心能力」的國家，不僅能支援遠洋、救災等場景，為未來6G時代的網路奠定基礎。

經濟部強調，從人才基地的系統化培育，到A＋計畫的精準補貼，將持續透過政策引導，協助台廠在智慧車電與B5G／6G通訊領域，從單點技術突破走向全面系統整合，搶占全球供應鏈的紅海市場。