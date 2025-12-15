龔明鑫指美關稅影響漸緩 王國臣：仍2成產業受傷
美國對台灣的對等關稅七月課徵，但我國出口不減反增，今年對外貿易、對美貿易可望改寫紀錄。經濟部長龔明鑫昨說，觀察近期相關數據表現，關稅影響程度已經愈來愈緩，就連原本預估受影響程度較大的機械業，十一月也成長百分之廿一，尤其ＡＩ發展趨勢仍在存在，整體而言應是相對樂觀。
龔明鑫指出，明年表現可能比主計總處預估的百分之三點五四還好，因為成長動能沒有消失，ＡＩ仍是帶動經濟發展的重要引擎，ＩＤＣ估計，不論是ＡＩ硬體還是應用，成長幅度維持百分之卅至四十的成長，這不是短期現象，而是非常清楚的結構。
以當初評估受美國對等關稅影響程度較大的機械業為例，龔明鑫說，十一月機械業出口年成長百分之廿一，且已連續四個月成長，顯示關稅與國際環境的不確定性對產業的衝擊正逐步緩和，成長主要集中於電子、量測、半導體相關的機械設備，這也印證了ＡＩ與高科技產業對整體產業的帶動效果。
針對美媒Politico報導，美國從台灣進口商品僅百分之廿三受制於緊急關稅，中經院第一所助研究員王國臣表示，Politico計算數據大致上與中經院的計算相符，台灣對美出口八、九成是中高科技產品，特別是ＡＩ晶片、ＡＩ伺服器、資通訊產品，都受到「資訊科技協定（ＩＴＡ）」的保障，享有零關稅待遇，因此，實際會被課徵到對等關稅的商品約僅占兩成，主要影響工具機、鋼鐵、螺絲螺帽等產業。
王國臣說，儘管八成商品未受對等關稅影響，但仍有兩成的產業受傷，如果不輔導因應或協助升級，將加劇台灣產業失衡，因此台灣有必要設法彌補對美貿易順差太多的問題，並與美國進行有誠意的談判。
美國對等關稅的主要目的有二，王國臣指出，一是建立抗中關稅聯盟，例如墨西哥已跟進對中國商品加徵關稅，對等關稅不僅創造美國財政收入，更成為圍堵中國的利器；二是透過關稅促使各國對美投資，歐洲、日、韓都已宣布赴美大手筆投資，目前美國都已達成目的，談到想要的東西；而台灣關稅議題被壓到最後處理，美方應有其政治考量。
