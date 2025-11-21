龔明鑫支持重啟核電 蔡正元怒嗆晚了：那批愚蠢的台灣人

經濟部長龔明鑫表態支持重啟核二、核三電廠，引發前立委蔡正元強烈回應。蔡正元發文痛批那些跟隨民進黨主席林義雄反核的民眾，認為這讓台灣在人工智慧（AI）發展賽道上喪失競爭資格，並直言「那批愚蠢的台灣人」讓台灣失去核電優勢。

經濟部長龔明鑫。（資料圖／中天新聞）

龔明鑫20日在立法院經濟委員會報告AI時代人才發展時表示，在安全無虞的情況下，支持重啟核二、核三電廠。他透露，若12月初前確認安全無虞，大致上就會簽核，開始啟動重啟程序。

對於核電可能重啟的消息，蔡正元在臉書發文表示，AI時代即將來臨，無論是發展AI大模型或AI算力中心，沒有核電都將行不通。他指出，台灣發展核電的時間在亞洲僅次於日本，但因林義雄帶頭推動反核運動，導致台灣核電廠停擺、核電工程師流失，甚至清大核工系關閉。

廣告 廣告

蔡正元進一步比較台韓差距，表示韓國從台灣獲取核電技術後，現已能出口核電廠。更令人擔憂的是，韓國憑藉充足且廉價的核電力，已購入1萬個高效GPU，計劃建設中國大陸以外、東亞最大的AI算力中心。

前立委蔡正元。（資料圖／中天新聞）

面對台灣在AI發展上落後他國的現實，蔡正元在臉書上忍不住抱怨：「那批跟著民進黨和林義雄搞反核的人，讓台灣失去在AI賽道上的競賽資格，那批愚蠢的台灣人，說有多麼可惡，就有多麼可惡。」

台灣政府近期雖積極推動AI發展，但外商代表已多次示警台灣面臨的缺電問題。賴清德政府如今終於開始正視核電在能源結構中的重要性，為台灣未來科技發展提供可能的電力解方。

延伸閱讀

陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相

賴清德吃壽司挺日本！謝龍介笑了：是要誰「輸死」

賴清德挺日跟進 陳其邁喊「高市挺高市」、綠委提普發１萬旅遊