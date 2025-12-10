龔明鑫率團四訪捷克 深化臺捷經貿關係

經濟部長龔明鑫（右三）率團訪問捷克，並前往參議院拜會議長韋德齊、首席副議長伊日·德拉霍斯並合影。（圖：經濟部提供）

經濟部長龔明鑫於十二月七日至九日率團訪問捷克，期間分別拜會捷克參議院議長韋德齊、首席副議長德拉霍斯、眾議院友臺小組主席班達、眾議院前議長艾達莫娃及捷方經貿高層官員，並深入探討臺捷產業及技術交流現況及未來合作藍圖。此外，龔部長亦出席臺捷企業交流餐會，就臺捷經貿合作展望發表演說，並訪視經濟部於去年設立的「布拉格臺灣貿易投資中心」，希望能在經濟部協助下，更深化臺捷雙方經貿關係。

龔部長於八日的臺捷企業合作交流午宴中多次提到，感謝捷克開啟「善的循環」，在二○二一年致贈疫苗給台灣外，參議院韋德齊議長及眾議院艾達莫娃議長都率領龐大的代表團訪問臺灣，他自身也四次帶領經貿訪問團來到捷克，臺灣與捷克的經貿關係在眾人的努力下已有明顯的改善，這都是在座各位的共同成就。

龔部長指出，捷克為我國在中東歐地區的第一大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達廿三·七億美元，年成長率九十四·七九%，成長力道強勁。在投資方面，截至今年十月底，我商赴捷投資以資通訊業為主，累計金額達二·二一億美元，居我國對歐盟各國投資排名第八。而自二○二一年以來，臺灣和捷克已有直航的班機、中東歐投資基金已投資四案共一九六○萬歐元、融資基金共協助四案共七五一六萬歐元。人才合作的部分，已經有十一所捷克大學（十三個專業領域）和臺灣進行合作，共有八十五名捷克學生領取臺灣獎學金來臺就學或訓練，而臺灣也已與捷克半導體公司建立合作機制。

龔部長強調，因應全球重要趨勢，臺灣及捷克可於五大領域包括AI、無人機及航太、電動車、雷射、電子顯微鏡進行合作。