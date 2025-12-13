龔明鑫率團赴布魯塞爾主持台歐盟貿易暨投資對話 深化經貿與供應鏈合作

經濟部長龔明鑫12日率團訪布魯塞爾與歐盟貿易總署（DG TRADE）署長魏安德共同主持臺歐盟貿易暨投資對話（TID）。 圖：翻攝自 經濟部全球資訊網

[Newtalk新聞] 據經濟部貿易署官方新聞稿表示，經濟部長龔明鑫於本週五（12 日）首度率團訪問比利時布魯塞爾，並與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長魏安德（Sabine Weyand）共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話（TID）」，就雙方關切的經貿與投資議題進行深入交流。

臺歐盟貿易暨投資對話是臺灣與歐盟推動經貿及投資合作的最高層級對話平台。本次會議中，雙方針對與貿易相關的氣候措施、全球鋼鐵產能過剩等議題交換意見，並就經濟安全、半導體供應鏈韌性等具策略性的議題進行深入討論。

龔明鑫於會中表示，面對全球供應鏈去風險化與多元布局的趨勢，臺灣以「立足臺灣，布局全球」為發展目標，持續強化科技與製造實力，提升整體國際競爭力。同時，政府透過設置海外貿易投資中心，協助企業進行多元布局，期盼進一步深化與歐盟等重要經貿夥伴的產業鏈結，強化臺灣在全球經貿體系中的戰略地位。

除主持貿易暨投資對話外，龔明鑫此行亦拜會歐盟成長總署（DG GROW）總署長喬納（Kerstin Jorna），就產業政策與合作議題進行交流。此外，龔部長亦於布魯塞爾舉辦臺商座談會，了解當地臺商投資與營運情形及所面臨的挑戰，作為政府後續提供協助與政策調整的參考。

經濟部指出，歐盟為臺灣第 4 大貿易夥伴，2024 年雙邊貿易總額超過 687 億美元；在投資方面，歐盟為臺灣最大的外資來源，自 1952 年至 2024 年，歐盟對臺投資累計金額達 595 億美元，顯示臺歐盟雙邊貿易與投資關係持續成長。

