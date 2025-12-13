龔明鑫率團赴歐召開臺歐盟貿易暨投資對話會議強化臺歐盟夥伴關係

經濟部長龔明鑫（左四）與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話」。（圖：經濟部提供）

臺歐盟經貿投資關係緊密，經濟部長龔明鑫於十二日首度率團訪問比利時布魯塞爾，與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長Sabine Weyand共同主持「臺歐盟貿易暨投資對話（TID）」，本次會議雙方除就與貿易相關之氣候措施、全球鋼鐵產能過剩等議題進行意見交換外，亦就經濟安全、半導體供應鏈韌性等策略性議題深入交流。

臺歐盟貿易暨投資對話會議是臺灣與歐盟推動經貿及投資合作的最高層級對話平台，龔部長於本次會議中分享臺灣面對全球供應鏈去風險與多元化趨勢，以「立足臺灣，布局全球」為目標，積極強化科技與製造實力，提升國際競爭力，同時透過設置海外貿易投資中心，協助業者多元布局，盼深化與歐盟等重要經貿夥伴的產業鏈結，強化臺歐盟夥伴關係，增強臺灣的全球經貿戰略地位。

龔部長此行除與歐盟貿易總署總署長共同召開貿易暨投資對話外，亦拜會歐盟成長總署（DG GROW）總署長Kerstin Jorna，就產業政策及合作議題進行交流。另外，龔部長亦於布魯塞爾主持臺商座談會，瞭解當地臺商投資運營情形、面臨挑戰，以利政府提供必要協助。

經濟部表示，歐盟為臺灣第四大貿易夥伴，二○二四年雙邊貿易總額逾六八七億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自一九五二年至二○二四年，歐盟對我投資金額共五九五億美元，臺歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。