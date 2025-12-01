龔明鑫稱基隆河污染「台水也是受害者」 籲市府、檢調速查原因

基隆市多區自來水被民眾反映出現「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受到油污染，影響區域涵蓋仁愛、安樂、信義、七堵、中山區，還有新北市的汐止區。今（1）日經濟部長龔明鑫前往立院報告備詢，會前受訪時被問到此事，直言「台水也是受害者之一」，喊話市府與檢調盡速查明污染原因。

本次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等地區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已展開全面應變作業，同時啟動三項補償措施，包含水費減免3度；用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如果委外清洗水塔，憑證可核銷相關費用。

廣告 廣告

龔明鑫表示，經過這幾天的努力，用水的問題已經慢慢解決，如果還有殘留的話，可以直接與台水公司聯絡幫忙處理，該單位也已啟動相關補償機制。龔明鑫坦言，此次河川受到污染，台水公司也是受害者之一，籲請市政府跟檢調單位盡快查明污染源頭，因為這條河川屬於縣市管理。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

核二、核三廠有望重啟？ 經濟部：再運轉計畫明年3月送核安會

英特爾稱指控無實質依據「力挺羅唯仁」 龔明鑫：不是某一方說了算

中國「瑞幸咖啡」傳12月插旗台灣 經濟部：沒有核准來台投資