龔明鑫表揚114年節能企業學校 共節電1.9億度

（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部今天舉辦「114年節約能源表揚大會」，由部長龔明鑫與教育部次長朱俊彰出席頒獎。能源署指出，今年節能標竿單位包括24家公民營機構及12所國民中小學，共節電1.9億度，相當於4.7萬戶家庭1年用電量。

經濟部透過新聞稿表示，「深度節能推動計畫」自民國113年啟動以來，截至今年12月，累計節電已達104億度，相當於250萬戶家庭年用電，今年的得獎單位也象徵產業界在深度節能上的突破。

能源署說明，節能標竿獎透過示範效應帶動各產業自主投入節能。今年獲獎單位由數位化邁向 AI 智慧化與系統化改善，將能源管理從「人工經驗」提升至「科學數據」的精準掌控，展現智慧科技與跨領域整合的創新能力。

能源署指出，本屆節能標竿得獎單位共節電1.9億度，相當於4.7萬戶家庭1年用電量，併同節省其它能源，合計節約9.3億元能源成本，減少約13.9萬公噸二氧化碳排放量，等同360座大安森林公園1年的碳吸附量。

本屆獲獎的6家金獎，包括中鋼公司、漢翔航空、華邦電子高雄廠、鼎霖國際、高雄長庚醫院、台北醫學大學；能源教育方面，4所學校榮獲金獎，包含宜蘭縣員山國中、高雄市大樹國小、台中市永安國小、台北市興雅國小。

能源署補充，為擴散節能標竿獲獎單位經驗分享及技術傳承，預計明年辦理標竿選拔與示範交流觀摩會；另為協助各界快速查找歷年標竿節能措施案例，雲端資料庫提供關鍵字搜尋及案例推薦功能，以加速節能技術與典範經驗推廣。（編輯：林興盟）1141215