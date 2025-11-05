龔明鑫表明不讓淘寶在台合法經營 邱議瑩質疑政府立場踩不穩

立委質疑淘寶、拼多多兩家中國境外電商如何納管，經濟部長龔明鑫5日明確表態，「沒有要讓淘寶落地，也不想讓其在這邊合法經營」。(姚志平攝)

行政院長卓榮泰限期淘寶、拼多多兩家中國境外電商納管，否則就要求下架。經濟部長龔明鑫今(5日)明確表態，「沒有要讓淘寶落地，也不想讓其在這邊合法經營」。可是執政黨立委邱議瑩不滿，沒有落地就代表管不了它，可是民眾直接網站連結到中國就買了，認為這件事政府立場都踩不穩。

邱議瑩今在立法院經濟委員會，關切淘寶、拼多多納管問題，詢問大陸境外電商只是繞一個彎，成為港資分公司，要用那個法來管？

龔明鑫說，不會讓淘寶來台經營，它沒有營業額，只是發放傳單，也不能透過媒體做廣告。可是邱聽到後發怒，淘寶根本不需要廣告，既然說它沒營業額，那幹嘛提說要納管？！

廣告 廣告

商發署署長蘇文玲說明，香港淘寶在國內只有核准廣告傳單分送，並未落地成立淘寶購物網，它們是用大陸淘寶電商交易。龔明鑫更是直接表明立場，明確說沒有要讓淘寶落地，不想讓其在這邊合法經營。

可是邱議瑩質疑，不讓它合法經營，還是透過了港資成立分公司，一般人直接網站連結到中國就買了嗎。既然說沒有落地問題，表示你也管不了它，認為政府這件事立場都踩不穩。

龔明鑫回應，經濟部只有管中資可否落地，其他境外電商歸數位發展部來管，會跨部會來討論如何管理跨境電商。

經濟部補充，行政院已責成數位發展部、財政部、交通部等跨部會研商加強境外電商的管理，就邊境關務管控、數位電商管理及郵件、物流等面向提出強化措施。

依據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》及《大陸地區人民來臺投資許可辦法》規定，大陸地區業者若要在台從事投資或經營活動，須事先申請主管機關許可。陸委會日前已明確說並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。

經濟部強調，淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。淘寶公司曾於107年依前述法規，經該部核准在台設立分公司，登記業務項目為「電子資訊供應服務業」及「廣告傳單分送業」等二項，主要負責「中國淘寶網臺灣站」之幣別轉換、資料維護等作業，該部並未核准其在台經營電子商務平台。

【看原文連結】