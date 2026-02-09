龔明鑫視察中油、台電 確保春節能源供應穩定

記者吳典叡／綜合報導

為確保春節期間能源供應穩定，經濟部長龔明鑫今（9）日視察中油大林煉油廠及台電高雄中央調度中心，並感謝第一線人員24小時堅守崗位，確保國家電力及油品供應穩定，成為民生與產業運作的重要後盾。

經濟部表示，大林煉油廠肩負國內油品及石化原料供應與轉運重任，是支撐民生與產業能源需求的重要基地，龔明鑫實地了解廠區生產運作情形，向中油員工表達感謝，並提醒春節期間值勤務必落實工安與環保作業。

龔明鑫指出，隨著科技進步，大林煉油廠正逐步導入智慧化設備，協助現場作業，不僅有助提升生產效率，也可降低工作環境風險，為企業永續經營奠定基礎；期盼中油持續推動能源基底轉型，逐步導入再生能源技術，兼顧產業發展與環境保護。

對於近期極端氣候與電力調度的嚴峻挑戰，龔明鑫說，調度中心在穩定民生與產業運作上，扮演關鍵角色，並肯定台電在突發事故或電網異常時，能迅速啟動備援系統，精準調控電壓與頻率，強化供電韌性。

龔明鑫強調，能源轉型與電網韌性是國家重要政策方向，經濟部將持續協助台電升級自動化調度系統，透過科技手段減輕人工監控負擔；並持續優化第一線工作環境與設備，確保國家能源安全，為民生需求與經濟發展提供穩定、優質的能源服務。

經濟部長龔明鑫視察台電高雄調度中心，聽取台電公司報告電力調度情形。（經濟部提供）

經濟部長龔明鑫視察中油大林廠。（經濟部提供）