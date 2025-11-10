龔明鑫親上火線！企業補助追回標準曝光 駁黃國昌：沒違法縱容

即時中心／温芸萱報導

經濟部長龔明鑫今（10）日出席立法院經濟委員會，會前受訪回應關於企業補助爭議、防颱準備、綠能與核電等議題。他澄清民眾黨主席黃國昌指控「違法企業拿補助」一事，強調《產創條例》規定，重大違規才能追回補助，無所謂違法縱容。而如何認定「重大」，是要主管機關進行判斷，並經審委會審議。對防颱，他則表示，台電四千人待命搶修、水利署密切監控水庫。至於綠能與核電政策，龔明鑫強調依法推動。

經濟部長龔明鑫今（10）日出席立法院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，針對外界關注的企業補助爭議、防颱整備、綠能政策及核電評估報告等議題一一回應。

首先，針對民眾黨主席黃國昌批評「違法企業拿補助、經濟部縱容不追回」，龔明鑫強調，《產業創新條例》有明定，若企業違反相關規定且情節重大，主管機關有權追回補助款。而如何認定「情節重大」，是依主管機關訂定的要點進行判斷，經審查委員會逐案審議。他強調：「怎樣叫重大可以討論，但並沒有所謂違法縱容的問題。」

至於標準認定，龔明鑫進一步說明，有些違規情節輕微，例如員工超時加班，就不屬於重大情節；但若屬於連續再犯、故意違法或導致嚴重傷亡的情況，則會列為重大案件，並可檢討相關規範，以確保制度公平。

面對鳳凰颱風來襲，龔明鑫也說明經濟部及台電的防颱整備情形。他指出，目前台電已動員約四千名員工投入防颱與搶修工作，相關設備與機具皆已備妥。過去颱風「丹娜絲」的災後經驗，也已協助台電強化電力修復能力。至於水利部分，全台水庫水位均由水利署密切監控，必要時將採取緊急處置。針對花蓮地區，龔明鑫表示，水利署長今晚將親赴現場勘查，並調派大型機具與消波塊加強防護，確保安全。

針對外界傳出「總統不支持發展綠能」的說法，龔明鑫嚴正駁斥，強調經濟部已發表正式聲明，這並非事實。政府推動能源轉型的方向不變，一切依法行政，將穩健且堅定推動綠能發展。

至於核電議題，龔明鑫則表示，台電針對核二、核三廠的評估報告已送交經濟部，目前仍在簽核程序中，待審查無虞後，將依程序啟動後續業務。

