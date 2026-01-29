龔明鑫證實 對美投資翻倍

經濟部長龔明鑫在美東時間28日赴華府發表演講。圖為龔明鑫出席出口供應鏈支持措施聯合說明會。（本報資料照片）

關稅底定後，對美投資確定翻倍。經濟部長龔明鑫美東時間28日在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）發表演講，強調現在對美半導體投資超過1260億美元，未來在台美投資協議保障下，投資規模將達到2500億美元。

龔明鑫去美國一周，除主持台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），華府智庫這場「台灣在全球供應鏈的關鍵角色及美台夥伴關係」演講，也是重頭戲。內容主要闡述「AI爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」兩大議題上，台灣將是不可或缺的重要角色，台美的攜手合作可對世界做出更大貢獻。

廣告 廣告

龔明鑫對來賓說明，台灣半導體已深耕超過40年，去年產值一舉突破2000億美元，隨著AI時代的來臨，相信3000億美元很快就會達成。他謙稱，在半導體與AI的生態體系中，真正的領導者是美國企業，在IC設計、軟體、設備與材料方面占有絕對優勢，而台灣則在晶圓代工部分扮演關鍵角色。未來5到10年，美台若能有更好的合作，將為全世界帶來更大的貢獻。

關稅底定後，台灣對美加大投資，龔強調，台灣企業對美投資不限於半導體，還包括機械等多樣化領域。目前已宣布的投資金額中，半導體及其供應鏈超過1180億美元，AI伺服器與ICT產品也超過80億美元（合計1260億美元），而在台美投資協議保障下，預計未來投資規模將達到2500億美元。

另一個重要趨勢是「非紅供應鏈」。基於經濟安全與資訊安全，台美之間正尋找更多合作機會，除半導體與AI，這包括無人機、低軌衛星、通訊設備。

會後龔明鑫趕赴參加美國商會、產業協會、科技企業、華府智庫及貿易專家的閉門座談，交流如何深化台美經貿夥伴關係。他也拜會美國聯邦參議員，說明台美簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）對促進雙方企業投資重要性，盼國會持續支持立法。