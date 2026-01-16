龔明鑫讚關稅15% 傳產能與歐日韓平起平坐

▲經濟部長龔明鑫。（圖／NOWNEWS資料照片）

台美談判結果出爐，正式拍板台灣的對等關稅稅率降為15%不疊加，經濟部長龔明鑫今（16 日）上午受訪表示，整體結果讓人有「撥雲見日」的感覺，不論投資人或企業界，市場反應普遍正向，股市也出現明顯回應，顯示各界對談判成果抱持肯定態度。他進一步指出，台灣與美國沒有FTA（自由貿易協定），過去與競爭國家在關稅方面長期以來處於比較弱勢的狀態，這次關稅談定之後與日韓齊平為15%，達到了立足點平等的效果，甚至可能是台灣的優勢。

龔明鑫指出，從經濟部角度來看，此次談判對台灣產業至少具有四項重要意義。首先，對中小企業與傳統產業而言，過去台灣未與美國簽署自由貿易協定（FTA），在關稅上長期處於相對弱勢，但此次談判後，台灣對美出口關稅水準與日本、韓國齊平，皆為15%，等同讓台灣產業站在平等的競爭立足點。

他以傳統產業為例指出，部分產品過去出口美國的關稅高達40%，而日韓因為有FTA，關稅相對較低，如今透過談判拉齊水準，即使沒有FTA，也已達到實質上的競爭平等，對傳統產業士氣是很大的鼓舞。

第二，在232條款方面，龔明鑫表示，無論傳統產業或高科技產業，過去因談判未定，企業心情普遍不安，如今結果明朗後，產業信心已趨於穩定。高科技產業中的ICT產品原本即屬零關稅項目，但先前外界憂心可能遭美國以232條款加徵關稅，如今在符合條件下可望獲得豁免，維持零關稅待遇。

龔明鑫指出，台灣出口美國的產品中，ICT項目占比早已超過八成，現在可望維持零關稅，對台灣整體出口競爭力至關重要，也讓高科技產業的布局更為確定。

第三，在投資與產能布局方面，龔明鑫表示，未來投資重點仍以半導體為核心，並延伸至AI伺服器與能源領域。依政府內部估算，在5奈米以下先進製程方面，2030年台灣與美國的產能比重約為85比15，到2036年約為80比20，顯示台灣仍是全球最重要的AI半導體生產國，美國則是最重要的AI應用與市場國家。他強調，這樣的分工有助於台美形成高度互補的戰略夥伴關係，並進一步強化全球半導體供應鏈韌性。

第四，在雙向投資部分，龔明鑫指出，談判文件中也提到將強化雙向投資，美國企業可望加大對台投資，重點放在五大信賴產業與生技產業。這不僅有助於補強台灣在記憶體、材料與設備等領域的不足，也能讓半導體與AI生態系更加完整。

龔明鑫強調，政府在此次架構中並非承諾固定投資金額，而是以企業為主體推動全球布局，政府角色在於從旁協助，包括提供信用保證、行政協助與金融支援，讓投資能夠更順利進行。實際投資金額與布局，仍將由各企業依市場機制自行決定與對外說明。

針對後續發展，龔明鑫提到，台美經貿磋商是長期工程，目前達成的僅是階段性里程碑，後續仍有許多市場准入項目將在今年上半年陸續公佈。他期勉行政團隊不能鬆懈，必須持續努力就 232 條款的其他調查項目與美方逐一磋商，並計畫在農曆年後啟動全台巡迴座談，深入中南部了解企業需求，趁勢加大力道推動產業升級轉型。

