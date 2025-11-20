龔明鑫連兩天回《經濟學人》：我們沒有病 建議多去關心中國的情況

《經濟學人》雜誌上周以封面專題報導分析台灣有「台灣病」，新台幣被低估55％，對此經濟部長龔明鑫連兩天回擊。（攝影／鄭國強）

英國《經濟學人》日前以「Taiwan Disease（台灣病）」形容台灣，指控央行長期壓低新台幣匯率，換來亮麗出口，卻犧牲國人購買力、推升房價，引發國內金融與經濟風險。

經濟部長龔明鑫連兩天對此「火線回應」：昨（19）日在公開演講中端出經濟數據，強調台灣是「模範生」，甚至直言，「有病的是講我們有病的人」；今（20）日出席立法院經委會前，再面對媒體追問，重申過去10年的好成績與匯率關聯不大，並再次強調「我們沒有病」。

匯率不是萬靈丹，龔明鑫強調：台灣十年成長靠體質不是匯價

面對媒體詢問如何看待《經濟學人》批評台灣有「台灣病」，以及他是否有建議該雜誌先去關心中國問題時，龔明鑫表示，他「昨天用了很多資料來做比對」，就是要說明匯率因素極為複雜，是多重原因交織、由外匯市場供需決定，政府很難「用單一匯率當作工具，去達成某一個政策目的或目標」。

他再度強調，不能簡化為匯率高低就必然決定一國經濟榮枯；回頭檢視近十年台灣經濟表現，也可以清楚看到關鍵來自產業體質與全球情勢，而非匯率走勢。

他以三個階段說明：第一，自2018年美國總統川普啟動美中貿易戰後，不少台商回流設廠、擴產，政府也啟動「投資台灣三大方案」，實質撐住台灣經濟動能；第二，COVID-19疫情期間，實體接觸受限，全球數位需求大增，反而奠定台灣半導體與相關供應鏈的發展基礎。

第三，近年迎來AI時代，正是建立在前一波半導體成功布局之上，才讓台灣成為AI浪潮中的關鍵樞紐，「這些說老實話，跟匯率的高低關係並不大」。他重申，台灣是在多重國際變局下因應得宜，才交出今天這張成績單。

在記者追問，如此他是否反而認為是《經濟學人》「有病」，為何會用這樣的字眼時，龔明鑫沒有再補充，只留下「我們沒有病」的說法，便趕往立法院備詢。但他的語氣與用詞，已讓外界感受到對這篇報導極度不以為然。

昨演講火力全開：秀GDP、物價、人均所得數據駁「台灣病」

龔明鑫昨日出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」，以「關稅與國際經濟金融前瞻」為題發表專題演講，一開場合題就鎖定《經濟學人》，直指對方寫了一篇「很奇怪的文章」。

龔明鑫逐一搬出經濟成長率（GDP）、物價上漲率（CPI）與人均GDP的實際數字，強調2018年貿易戰爆發時，包括IMF在內的機構都看壞台灣，但因台商回流、產能布局得宜，台灣不僅沒有被拖累，還重回「亞洲四小龍之首」。

龔明鑫批評，《經濟學人》一會兒說台灣人均GDP上升是因新台幣升值，一會兒又指控台灣長期壓低匯率釀成「台灣病」，前後說法矛盾，「所以對台灣來講，匯率到底是漲得多，還是漲得少？」

他強調，若與其他亞洲國家相比，很多國家讓匯率貶得更兇，經濟表現卻不如台灣，這些證據都不足以支撐「匯率低估導致台灣病」的結論。

誰才真的「有病」？龔明鑫點名中國經濟才是隱憂

在同一場演講中，龔明鑫重申，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，並把矛頭轉向中國。

他指出，中國國內消費疲弱，大量剩餘產能只好以低價向全球傾銷，擾亂國際市場秩序，台灣傳統產業這一波壓力主要來自中國低價競爭，而非美國對台關稅調整的直接衝擊。

因此龔明鑫呼籲，《經濟學人》若真要關心全球經濟風險，「應該去多關心中國狀況」，包括如何處理過剩產能與內需疲弱問題，而不是用一篇以大麥克指數為基礎、單一聚焦匯率的文章，就為台灣下「台灣病」的標籤。

在他看來，台灣近年靠產業升級與國際布局穿越貿易戰、疫情與關稅變局，反而是少數在風暴中維持成長、物價相對穩定的經濟體，「更像是被國際稱讚的模範生」，而不是病人。

