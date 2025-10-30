龔明鑫部長頒獎表揚 114年經濟部模範公務人員、優秀人員共38人

經濟部長龔明鑫（前排右六）偕次長及所屬一級機關首長，與榮獲一一四年經濟部模範公務人員、優秀人員計卅八人大合照。（圖：經濟部提供）

▲經濟部長龔明鑫（前排右六）偕次長及所屬一級機關首長，與榮獲一一四年經濟部模範公務人員、優秀人員計卅八人大合照。（圖：經濟部提供）

經濟部為表揚在各項業務推展貢獻卓著同仁，以激勵士氣，提升行政效能，每年均依「經濟部表揚模範公務人員及優秀人員要點」規定辦理選拔活動，一一四年選出經濟部及所屬行政機關、事業機構模範公務人員三十人、事業機構優秀人員八人，合計三十八人，特於今（三十）日假經濟部大禮堂舉行表揚大會，由龔明鑫部長親自頒獎表揚。

龔部長在致詞時表示，對於受獎人過去一年在工作崗位上的卓越表現和無私奉獻給予高度肯定，因為這些得獎者是「優秀中的優秀」，感謝同仁在工作崗位的付出和奉獻。龔部長也提到，當面對天災或颱風來襲時，經濟部總是迅速動員人力應對，積極投入防災、救災及災後重建工作，展現出無比的奉獻精神，實值得肯定。龔部長同時也對未獲獎的同仁表達感謝，肯定每一位同仁為經濟部的貢獻。

龔部長表示，經濟部秉持賴總統指示，持續引領臺灣產業「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」。立足臺灣部分，除現已發展蓬勃的高科技產業，過去幾十年來支撐臺灣經濟發展的傳統產業和中小微企業是臺灣產業的根，期許經濟部成為臺灣傳統產業及中小微企業的後盾，積極推動產業發展。龔部長提到，確保水、電、油及各關鍵基礎設施穩定供給，是整個國家的基本需求，這需要仰賴經濟部所屬及事業單位，更親自「拜託」，來期勉相關同仁持續努力。最後龔部長提到，持續促進臺商及外商到臺投資，紮實臺灣產業根基，才能進一步布局全球及行銷全世界，希望經濟部能推動臺灣產業聚落的效益延伸至國際，讓臺灣和國際形成良好的產業供應鏈。期許經濟部全體同仁一起捲起袖子，持續打拚，使命必達。

本次獲頒表揚的人員分別是：模範公務人員為邱求慧、陳高煌、陳佳蓉、陳國軒、鄭悅庭、張群立、江志賢、林益生、林恆如、陳育峰、林良陽、蘇品如、饒祐禎、黃達義、林志保、胡克鴻、周芳正、宋祥正、白一凡、劉益兆、張家榕、趙秉睿、林映如、呂鴻凱、黃文賢、何佳倚、蕭基淵、曾見占、楊人仰、吳文祥等三十位；優秀人員為田文凱、李鴻良、劉建輝、郝志榮、林三連、林清堂、張銘哲、董季琪等八位，合計三十八位。

各受獎人於發展多元綠能、強化半導體產業優勢、扶植中小微企業韌性與成長動能、穩定供電及強化電網韌性、推動水災智慧防災、深化國際經貿合作等工作不遺餘力，為各項專業領域表現優異且卓然有成的菁英，本次表揚大會由龔部長親自頒獎，並與獲獎人合影留念，各所屬機關首長及事業機構董事長、總經理均到場致賀。