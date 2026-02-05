龔明鑫首度鬆口 再生能源占比20%目標2026年11月無法達成

經濟部長龔明鑫今天主持經濟部年終記者會，針對2025再生能源占比20%雖已延到今年11月，今日再次鬆口無法如期達成。廖瑞祥攝



經濟部長龔明鑫今（5）日表示，由於光電環評三法讓光電設置遇到困難，再生能源占比20%的目標，今年11月無法達成，但20%一定會達成，只是往後延；至於需要延長多少年，需要一些時間檢討。這是龔明鑫首度鬆口，今年11月再生能源20%仍無法達成。

龔明鑫今天率領經濟部所屬官員、國營事業董事長召開年度記者會。針對能源議題，經濟部原訂再生能源占比20%目標已從2025年延到2026年11月，但龔明鑫鬆口，去年光電環評三法通過後，光電設置確實遇到困難，但綠能占比20%方向不變、一定會達成，只是時程可能往後延。

龔明鑫表示，光電環評三法的確對再生能源設置帶來一些困擾，短期外界對光電也有些誤解，盼隨著時間經過，能釐清誤解，之後就能加速推動。

媒體追問，2025年再生能源占比20%目標已延至今年11月，如今又確立要延後，經濟部是否應對全民致歉？對此，龔明鑫表示，究竟是外部因素，還是行政因素造成，請給經濟部一些時間進行檢討。

經濟部也估計，去年針對光電推出汰舊換新政策後，預估會有500MW的更新潛能，另也與內政部合作，今年8月起針對新建物屋頂增建光電板，這部分婅有66MW的潛能。

對部分風場未如期完工表示遺憾

至於部分離岸風電案場無法如期完工，龔明鑫表示，經濟部隨時都在與離岸風電開發商、本土及外商供應鏈溝通；雖然有些風場沒能完成，他「覺得遺憾」，但外商對台灣風電的實質投資仍在增加中；已完工的風場也通過颱風及地震考驗，台灣風場發電效能也很好，但相信只要選商能夠「選好」，接下來就能順利執行下去。

龔明鑫重申，仍對台灣離岸風電充滿信心，去年外商仍積極投資台灣離岸風電，目前也已展開離岸風電3-3選商規則探討，仍盼今年底能完成選商。

至於3-1、3-2無法如期興建完成的風場，龔明鑫表示「我們不擔心，台灣風場品質非常棒」，會先完成3-3選商，之後再回過頭來盤點3-1、3-2未興建完成的風場。

針對台電二期離岸風電與森崴能源子公司富崴能源的統包工程爭議，是否有機會追加工程預算？龔明鑫表示，經濟部也希望工程會能儘快調解，若有結果，台電公司會尊重調解結果。

回應魏哲家缺電說 今年將新增火力電廠520萬瓩

至於台積電董事長魏哲家日前在法說會再次對電力供應的擔憂。龔明鑫則表示，關鍵就是所有的火力電廠都能按原訂計畫，如期、如質開發完成。根據台電規劃，2025年已新增大潭7號、興達新1機，新增221.3萬瓩裝置容量；今年目標是興達新2機、新3機，台中新1機、新2機能接受調度，共增加520萬瓩裝置容量。

核電重啟部分，龔明鑫表示，台電將在今年3月提出核三再運轉計畫；台電也已在今年1月15日與原廠美國西屋簽MOU，辦理核電廠自主安全檢查；相關期程會再與西屋公司一同討論。

至於「高階核廢選址立法」進度一事，龔明鑫沒有鬆口；針對核廢料的議題，他表態，目前最重要的工作就是核二乾貯趕快興建完成。

