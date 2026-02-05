龔明鑫首度鬆口「綠電20%目標今年會延後」 3月將提核三再運轉計畫

經濟部部長龔明鑫今（5）日於年終記者會上發表今年能源與水利建設展望，宣示政府將採取「穩氣、展綠、核能評估」並行的務實策略，以確保台灣產業發展所需的穩定能資源。不過會中龔明鑫也首度鬆口，原定今年11月要達到的綠能發電占比要達到20%的目標，確定會延後，等於原先訂出2025年能源轉型目標再度跳票。

太陽光電環評加嚴拖累綠電建設速度 年度目標一延再延

過去在前總統蔡英文第一任時提出能源轉型與發電占比目標，最初是訂下在2025年天然氣發電占比50%、燃煤30%、再生能源要有20%為目標，經過多次修正後，修正為延後至2026年要達到綠電占比20%的目標。另外燃煤要在去年達到降至27%目標，前幾天也被環團揭露政策跳票。

廣告 廣告

龔明鑫表示，綠電的目標最終一定會達成，速度上可能會稍微延後。在太陽光電因環評三法上路後，推動上會比較困難，但相信綠電20%的期中目標一定會達成，只是時程上會往後延。他強調，綠電的目標不會變，且隨著太陽光電與離岸風電等綠能不斷投入建設，既定方向不會改變，且後續產業對於綠能的需求依舊在，經濟部會持續推動綠電。

至於今年綠色能源發展方面，經濟部宣示2026年為離岸風電與太陽光電的關鍵驗收年。離岸風電累計裝置容量目標將在今年達到5.3GW，包括海龍、沃旭大彰化西北暨西南二期及台電二期風場均將完成併網 。

太陽光電方面，因應地面型光電面臨土地受限挑戰，政策重心將轉向屋頂型光電。內政部已公告相關子法，預計今年8月1日起實施「新建物強制設置太陽光電」，搭配家戶屋頂設置補助及汰舊換新機制，全面加速都會區綠能布建 。此外，宜蘭土場地熱電廠試運轉順利，預計今年正式營運，為台灣地熱發電寫下新里程碑 。

核電延役 經部：尊重原廠意見希望加快推動

針對外界高度關注的核能議題，龔明鑫明確指出，台電已於今年1月中旬與美國西屋公司簽署合作備忘錄（MOU），將展開核電廠自主安全檢查，並預定於2026年3月正式提出核三廠再運轉計畫，為台灣電力供應增添穩定基載 。

在確保短期供電無虞方面，經濟部盤點了多項將於今年加入調度的火力發電建設。龔明鑫表示，興達電廠新2、3號機以及台中電廠新1、2號機，預計將於今年陸續接受調度，總計新增裝置容量可達520萬瓩，同時也會確保通霄二期、大林、協和及興達二期等工程如期如質完成，持續強化國內電力供給量能 。

除了電源開發，電網韌性也是施政重點，經濟部補充，隨著爭議多年的松湖臨時變電所加入系統，汐止超高壓變電所的負擔已獲緩解；台電更立下目標，要在今年將自動化饋線下游事故後5分鐘內的復電比率提升至74%，進一步縮短停電時間對民眾的影響 。

更多風傳媒報導

