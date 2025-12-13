龔明鑫首訪歐盟！強化台歐合作 雙邊貿易額破687億美元

即時中心／温芸萱報導

經濟部龔明鑫部長昨日率團首度訪問比利時布魯塞爾，與歐盟貿易總署（DG TRADE）總署長Sabine Weyand共同主持「台歐盟貿易暨投資對話（TID）」，就雙方關注的經貿議題進行深入交流。

此次對話是台灣與歐盟推動經貿及投資合作的最高層級平台，雙方除討論貿易相關的氣候措施、全球鋼鐵產能過剩外，也就經濟安全、半導體供應鏈韌性等策略性議題交換意見。龔明鑫部長表示，台灣面對全球供應鏈去風險與多元化趨勢，將以「立足台灣，布局全球」為目標，強化科技與製造實力，提升國際競爭力，並透過海外貿易投資中心協助業者多元布局，深化與歐盟等重要經貿夥伴的產業鏈結。

訪問期間，龔部長也拜會歐盟成長總署（DG GROW）總署長Kerstin Jorna，討論產業政策及合作事宜，並在布魯塞爾舉辦台商座談會，了解當地台商投資與營運情況，以便提供必要協助。

歐盟為台灣第四大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額超過687億美元；投資方面，歐盟為台灣最大外資來源，自1952年至2024年，歐盟對台投資累計達595億美元，雙邊貿易與投資持續成長。

