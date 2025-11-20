龔明鑫鬆口「同意核電重啟」 若安全無虞最快12月初簽核

經濟部長龔明鑫表態，安全無虞前提下，贊成重啟核二、核三。（圖：資料照）

經濟部長龔明鑫今（20）日表態，既然《核子反應器設施管制法》已修法，行政單位須依法行事，就會依核電3原則，在核能安全無虞下，同意核電進入重啟程序，最快12月初簽核同意，讓核二、核三進入重啟程序。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長龔明鑫等官員，就「攸關臺灣未來的競爭力，值此AI時代，臺灣如何贏得新人才戰？」進行專案報告並備詢。

國民黨立委楊瓊瓔關切產業往前衝，台灣電力到底夠不夠？她表示，日前中研院長廖俊智已表態，由於AI算力即國力，但算力要電力支持，因此支持核二、核三重啟，那經濟部長對核電重啟的態度為何？希望龔明鑫對我國核能政策表態。龔明鑫指出，在安全無虞的前提下，贊成重啟核二、核三。

楊瓊瓔也詢問國發會主委葉俊顯，政府對超級電腦不能只推估算力，卻不推估電力需求。葉俊顯回應，這還需要和經濟部商量，「會儘快」；龔明鑫表示，能源署估算2032年前供電無虞，但楊瓊瓔對「會儘快」的答案不滿意，最後龔明鑫允諾，1個月內和國發會一同討論。