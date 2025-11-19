龔明鑫：不排除撤銷工研院院士頭銜

經濟部長龔明鑫19日坦言，對台積電前資深副總羅唯仁投靠敵營「有點意料之外」。（姚志平攝）

台積電前研發副總羅唯仁疑涉竊密，與羅認識的經濟部長龔明鑫19日坦言，對羅投靠敵營「有點意料之外」，龔承諾待案件較明朗後，會與工研院討論是否撤銷羅院士的身分。國科會主委吳誠文則說，若羅攜帶與台積電合約中不可違反之項目，也是由台積電處置，政府無權介入。

龔明鑫表示，此事涉及國家安全、個別廠商損失、整體產業利益等三個層次。經濟部會配合高檢署，就核心關鍵技術管制涉及國安部分作認定，台積電若有訴訟需要也會協助。

他指出，高檢署已展開調查，但帶走什麼資料由台積電說明，經濟部就是對涉及關鍵技術作出認定。至於企業個別利益方面，會充分尊重台積電，而對整體產業利益影響，將會密切觀察是否損及台灣半導體產業生態鏈、客戶關係。

談到羅唯仁，曾當過台積電董事的龔明鑫說彼此見過，當初覺得羅還不錯，現在則覺得有點意料之外。他直言，理論上羅應該要簽競業禁止，如果有簽，理論上不可以立刻轉去另一家半導體公司。

此外，羅唯仁今年9月當選工研院第14屆院士，由副總統蕭美琴親自授證，台積電董事長魏哲家並親自出席典禮祝賀，龔明鑫承諾，待案件較明朗，再與工研院討論是否撤銷院士。

吳誠文則強調，台積電在2奈米的各方面都屬業界一流，這就是最關鍵的營業祕密，也是我國保護重點。不過，台積電研發中心超過萬人，每人都有各自專長，所以也不是那麼好模仿、帶走的，但會協助台積電盡快釐清，避免帶來傷害。

和碩董事長童子賢也表示，台積電組織已有相當韌性，不會因個人跳槽就有關鍵性影響，真正嚴重的是整組團隊帶走資料離開，就可能造成產業的斷層。他指出，不同公司的製程、配方、參數、設備都不同，台積電的參數最多就是參考，沒辦法直接使用、複製，台灣應該對自己的半導體產業實力保持信心。