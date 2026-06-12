龔明鑫：半導體優勢向外擴散 帶動百工百業升級

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經濟部長龔明鑫(中)今日攜手金仁寶集團總裁許勝雄(左)、鴻海董事長劉揚偉(右)出席首場經濟及產業發展諮詢會。(記者方賓照攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕經濟部長龔明鑫今日出席首場經濟及產業發展諮詢會，會後結束媒體聯訪時指出，面對全球人工智慧(AI)浪潮與半導體產業快速發展，台灣下一階段的重要課題不只是持續強化半導體競爭力，更要進一步將相關優勢向外擴散，帶動百工百業共同升級，讓AI與半導體紅利成為推動整體產業轉型的重要動能。

龔明鑫表示，今日與產業界代表交流逾兩個小時，雖然會中談及半導體與AI發展趨勢，但被提及最多的關鍵字反而是「百工百業」。與會業者普遍認為，台灣應把既有的半導體與科技產業優勢進一步延伸至傳統產業與中小企業，透過供應鏈串聯、技術導入及跨域合作，帶動整體產業升級。

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龔明鑫說，半導體供應鏈累積的技術能量與產業經驗，未來有機會向更多產業擴散；同時，AI技術也可望加速導入製造、服務及各類傳統產業應用，協助企業提升效率與競爭力。此外，產業界也提出透過聯盟合作模式，共同拓展海外市場，以提升國際競爭力。

在新興產業發展方面，龔明鑫提到，與會代表認為軍工、無人機及機器人等產業具備高度成長潛力，除可創造新市場外，也能進一步帶動工具機、精密扣件等相關供應鏈發展，形成更完整的產業聚落效應。不過，部分業者也反映無人機相關預算遭刪減，恐影響產業推動進度，盼未來能有更多支持措施。

除了產業發展議題，人才、電力與算力布局也成為此次討論焦點，龔明鑫觀察，有公協會建議重新檢視研發替代役等制度，以因應產業對高階研發人才的需求；另有業者關注AI快速發展帶來的用電與算力需求，希望政府能以更長期、寬估的角度規劃相關基礎建設。

龔明鑫強調，產業界提出的各項建言，經濟部均已完整記錄，未來將納入政策研議方向。台灣在半導體與AI領域已建立良好基礎，下一步關鍵在於如何將這些優勢轉化為帶動百工百業成長的力量，讓更多產業共享科技發展成果，進一步提升整體產業競爭力。

另外，針對近期南部水情狀況，龔明鑫認為，受惠近期降雨挹注，南部水庫蓄水情況已有明顯改善，其中曾文水庫蓄水率已回升至兩成以上，目前評估整體供水情勢趨於穩定。依現階段推估，即使後續降雨不如預期，南部地區供水至少可穩定至9月底，但由於後續仍須考量農業灌溉需求，經濟部將持續密切觀察水情變化，並適時調整相關調度措施。

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