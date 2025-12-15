龔明鑫：台半導體業如冠冕上明珠 要將量能布局全球

經濟部長龔明鑫15日指出，半導體是AI科技發展的重要動能，而台灣在AI供應鏈中具備核心優勢，地位猶如「冠冕上的明珠」。台灣產業鏈要立足台灣、布局全球，打造「經濟日不落國」，才能避免捲入紛爭。

經濟部長龔明鑫15日出席2026台灣經濟論壇，他指出，半導體產業是AI科技發展的關鍵，而台灣產業在AI供應鏈中具備核心優勢，如同冠冕上的明珠。因此，台灣必須主動布局全球，走向「經濟日不落國」，才能避免紛爭，他說：『(原音)當初的半導體發展出來以後，才有今天的AI的一些基礎，所以它變成這個供應鏈的核心，變成是半導體為核心的AI作為發展。那台灣建構起來的，你會想說這個好像是這個國王上的皇冠或是珠寶一樣。...不管是被動也好，主動也好，我們都要有這個全球布局這樣的思維，也就是經濟日不落國這樣的想法。』

在全球供應鏈變動下，國家經濟策略調整為「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」。龔明鑫指出，既然無法迴避國際競爭，台灣應主動規劃將產業能量布局到全世界，與全球產業共好發展。

他進一步說，台灣廠商已開始到日本、歐洲、美國等市場投資，將核心技術布局至全球，並與台灣維持緊密鏈結，反而比試圖將關鍵技術完全限制在台灣更安全。

展望明年經濟表現，龔明鑫相當有信心，他說，全球經濟格局未變，AI將持續作為成長動能，預估台灣今年GDP成長率將達7.37%，在高基期下，明年經濟成長率也有3.54%，工商團體領袖看法更為樂觀，認為將優於預期。此外，機械業出口近幾個月已連續成長，顯示關稅陰霾漸散，產業逐底反彈。(編輯：許嘉芫)