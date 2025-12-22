龔明鑫：台灣不只有半導體 電動車產業迎頭趕上

（中央社記者曾智怡新北22日電）經濟部長龔明鑫今天表示，台灣電動車產業雖發展腳步較慢，但已逐漸迎頭趕上，除電動小貨車國產化比例達9成，電動巴士也成功切入美日等市場；他強調，電動車領域有極大發展機會，「台灣不是只有半導體。」

教育部補助台灣科技大學新台幣9500萬元，在華夏校區成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，今天舉行揭牌典禮；台科大也宣布與明志科大、國立雲林科大、崑山科大成立4校智慧電動車聯盟，建立產學資源共享機制，讓各校研發成果緊密與產業需求接軌。

龔明鑫致詞表示，電動車是很大國際潮流，台灣電動車發展雖相對其他國家稍晚，但台灣具三電優勢，尤其電動車又與過去電腦採拼裝性組合式發展類似，給台灣很大機會；回顧1、2年前美中進步快速，台灣進度上確實有點落後，但一年多以來也見具體成果，一步一腳印逐漸發展起來。

他指出，經濟部給予資源協助，包括鴻華電動小客車Model C、Model B，以及中華汽車電動小貨車今年8月上市，國產化比例達90%以上，相信憑藉基礎能力與人才，就能找出利基市場持續發展。

至於電動巴士，龔明鑫表示，面對淨零轉型政策下、2030年市區公車全面電動化目標，經濟部在馬達、電池、車控、智慧化系統關鍵技術給予協作，目前國內可見5車廠、9款車已通過資格，投入國內營運超過2000輛，且很多都是國產化，甚至已成功進入美國、日本、印度、東南亞、南美洲市場。

「台灣看起來還是非常有機會，台灣不是只有半導體而已」，龔明鑫說，半導體基礎固然重要，但其他產業也有發展機會，而產業發展最重要回到人才，也是基地成立目的，未來聯盟更可和其他國家簽署MOU，對接、共同發展產業，現在無人機也有類似模式。

另外，龔明鑫提到，經濟部和教育部、勞動部的iPAS計畫，只要人才經訓練培育、通過認證，到公司上班都可以獲得加薪，表示人才培育扎實，獲得企業界肯定。

他強調，聯盟夥伴共8校以及企業界朋友集結之下，非常看好台灣智慧電動車發展，年輕朋友一定能在此領域成為台灣之光。

此外，前立委蔡正元表示，台美要簽訂「對等貿易協議」，美方提出對台關稅將改為不疊加的15%，但立法院若未通過，將對台課徵32%關稅等8條件，行政院21日駁斥羅織不實訊息。會後龔明鑫被媒體問及台美關稅議題，僅說會盡快敲定。（編輯：張均懋）1141222