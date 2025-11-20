龔明鑫：台灣沒有病 出口好是因為AI而非匯率

（中央社記者潘姿羽台北20日電）經濟學人（The Economist）撰文論述台灣榮景的潛藏風險，並以「台灣病」形容。經濟部長龔明鑫認為，台灣經濟發展不錯，出口好是因為AI而非匯率；國發會主委葉俊顯則說，經濟學人未考慮台灣產業已轉型，半導體產業特殊性高，其他國家生產不出來。

「經濟學人」以其編製的大麥克指數指稱，央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等，並以「台灣病」形容上述結構性問題。

國民黨立委謝衣鳯今天在立法院經委會質詢此議題，龔明鑫表示，台灣經濟發展不錯，應該是模範生，並沒有生病；出口好是因為AI，匯率不是主導出口好壞的單一因素。

葉俊顯則說，經濟學人可能沒有考慮台灣出口結構已經與30、40年前完全不一樣，用當時的論點看待現狀，不太合適。

葉俊顯說明，30、40年前台灣產業集中傳產，近年來，半導體產業比重提升，即便傳產，紡織等業別也開始轉型升級，只要有獨特產品、技術，就比較不會因為匯率因素而影響出口。

葉俊顯接著指出，除了產業結構，外匯市場結構也有轉變，以前匯市受貿易主導，現在國際資金流動影響較大，匯率與出口的連結已經沒那麼明顯。

葉俊顯補充，近年新台幣持穩於區間，部分因素是廠商拿到錢，不再像以前直接換回新台幣，而是存在國外戶頭，或是直接買美債避險，對外匯市場的影響減少。

謝衣鳯詢問龔明鑫對於匯率價位的看法，龔明鑫表示，匯率由市場決定，他作為經濟部長，也是央行理事之一，他態度是匯率要維持穩定，因為波動太大將影響製造業報價能力。

龔明鑫也引述7大工業國家看法，政府不該干涉匯率，但若匯率波動過大時，政府應該要介入。（編輯：張均懋）1141120