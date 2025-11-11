龔明鑫：台灣產業解決五缺 迎來更多訂單
[NOWnews今日新聞] 中華民國工業總會今（11）日在圓山飯店舉行「第79屆工業節慶祝大會」，總統賴清德、經濟部長龔明鑫及外交部長林佳龍均到場祝賀。龔明鑫致詞表示，工業是經濟的基礎，台灣經歷過美中貿易、新冠肺炎疫情，逐步解決國內「五缺」問題，有這些準備工作才有辦法迎接全球訂單，讓台灣經濟更上一層樓。
龔明鑫致詞說，自己2016年還在進行產業研究時，常常聽到「台灣只要服務業不要工業，因為服務業的附加價值比較高」、「台灣只要做RD（研發）就好 不要製造，製造附加價值很低」等言論。
但好在台灣並沒有聽取這類意見，因為事後證明「工業是經濟的基礎」，不僅許多開發中國家逐步壯大自己的工業實力，連美國、歐盟等先進國家都開始再工業化，而台灣也可以把這些成功的工業經驗分享給對方。
龔明鑫也提到，台灣不僅沒有把工業放棄，還加碼2018年壯大台灣工業實力，當時賴總統還在擔任行政院長，面對產業界所提出的缺地、缺人、缺才、缺電、缺水等「五缺」，這些缺口也慢慢補齊。
他回顧，台灣在2017年面臨美中貿易戰，當時台灣與中國經濟緊密，擔心會因此被美國牽連，所幸台灣後來發展投資台灣三大方案，歡迎台商回流台灣佈局，迎來台灣爆發性工業成長。
2020年全球疫情爆發時，台灣又因為成功守住疫情、工業供應鏈最完整，迎接了全球各地的訂單，如今台灣工業實力已經是全球不可或缺的角色，而這些都是站在基礎之上，台灣製造業產值才可以從2017年的13.3兆元成障到去年的19.3兆元，出口也從當時的3100億元，今年有望超過6000億元，足足增加一倍。
龔明鑫也不諱言，台灣今年還是會面臨許多挑戰，包括美國對等關稅、氣候變遷災情，以及中國因不景氣開始把大量產品傾銷到周邊國家，衝擊到台灣傳統產業等，但相信有最好的隊長賴總統，以及最好的隊友經濟部，這些問題都可以迎刃而解。
工總理事長潘俊榮致詞說，今年因為美國關稅議題，產業界均與政府攜手一銅面對，也在經濟部、外交部邀請下遠赴巴拉圭、菲律賓等國，相信總統及政府就是企業界的後盾，協助大家打拚，讓台灣走出去，更說台灣應該不僅要把輝達（NVIDIA）留在台灣，更發話明年一定會邀請輝達執行長黃仁勳來演講。
但他也呼籲，政府積極推動危老都更，讓百工百業動起來，帶動經濟，其次是打開銀行的水龍頭、降低利息，以利企業融資，全面動起來。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
海外科學園區有譜？龔明鑫：「這個地方」電電公會、工總有意願
面對關稅、全球衝突升溫 工總2025白皮書聚焦「四大當務之急」
工總發布2025白皮書 潘俊榮喊話：最低工資可以調、電價不能漲
其他人也在看
鳳凰颱風轉弱 龔明鑫：颱風不離境絕不鬆懈
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風今（11）日上午發布陸上颱風警報，但威力也減弱至輕度颱風。經濟部長龔明鑫下午受訪表示，雖然已經減為輕颱，但是經濟部相關準備工作完全沒有鬆懈，一定要等颱風真的確定離開以...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
竹縣公費流感疫苗 還剩不到3萬劑
新竹縣的公費流感疫苗還有2萬9700劑，縣府衛生局長殷東成說，近期天氣變化大，符合公費接種資格的鄉親，可以儘速前往包含衛生所在內的全縣41家合約院所接種，且搭配武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，採「左流右新」的方式同步施打。自由時報 ・ 16 小時前
伊拉克大選登場 宗派格局未變民眾對改革不抱希望
（中央社巴格達10日綜合外電報導）伊拉克選民今天開始投票選出新一屆國會，此次選舉正值伊拉克及整個地區的關鍵時刻，伊朗與美國都將密切關注。中央社 ・ 19 小時前
高三生拚學測熬夜青春痘長滿臉 醫籲藥物、調整作息雙管齊下
許姓高三生面臨學測考試壓力，每當深夜補習結束返家前，都會買炸物及手搖飲當宵夜繼續唸書，不料日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他戴口罩才敢上學，連帶影響唸書情緒。到醫院皮膚科檢查才發現是囊腫型痤瘡，經建議外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後，總算讓他有臉出門。自由時報 ・ 16 小時前
卜蜂前3季獲利同期新高 2.85億加碼台南農場擴產
（中央社記者何秀玲台北11日電）雞肉大廠卜蜂公布今年前3季財報，營收為新台幣208.52億元，歸屬於母公司業主23.4億元，年增85.8%，每股純益（EPS）為7.94元，獲利和EPS皆創同期新高；卜蜂表示，受惠於今年豬價行情持續維持高檔，加工肉品業績亮眼，都是獲利動能。中央社 ・ 15 小時前
為總預算唇槍舌戰！藍委質詢痛批「講那什麼話」 卓榮泰：我講中國話、台灣話
明年度總預算至今仍未付委審查，因為在野認為軍人加薪、警消退休金提高等法案既然已三讀通過，行政院就應依法編列；但政院則主張大法官仍未宣布是否違憲，後續結果出來就會補足預算。國民黨立委吳宗憲今（11日）與行政院長卓榮泰就此唇槍舌戰，卓榮泰不滿在野封殺大法官，讓憲法法庭無法運作，吳宗憲也回批「講那什麼話？」卓榮泰表示「我講這個是中國話、台灣話」。鏡報 ・ 16 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 12 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 22 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 19 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 15 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 2 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 17 小時前