龔明鑫：地方創生須深耕在地 有時挑戰高於半導體

（中央社記者曾筠庭台北17日電）經濟部長龔明鑫今天表示，從在地連結的角度來看，推動地方創生有時候比發展半導體產業還要困難，地方創生需要長時間累積在地DNA，關鍵在於如何把每一個地方的故事，轉化為可以長期經營的好生意，形成人才與產業的良性循環。

經濟部中小及新創企業署今天舉辦「2025地方特色產業創意大賽」頒獎典禮。曾任國發會主委的龔明鑫指出，國發會多年來持續推動地方創生，已在各地扎根夠深、夠廣，吸引許多年輕人返鄉投入地方產業，也逐漸展現具體成果。

地方特色產業創意大賽廣邀全台368個鄉鎮市區參賽，經過書面審查、初賽、準決賽及決賽等階段評選後，從824個參賽團隊中選出9組優勝及7組潛力團隊，其中9組優勝團隊可獲得200萬元等值的行銷推廣與輔導資源。

龔明鑫表示，能從眾多團隊中脫穎而出相當不容易，也特別感謝60位評審委員與30位業界導師，歷時半年多反覆評選與陪伴，才促成今天的成果。

他指出，近來不論接受媒體訪問或對外演講，經常談到半導體產業，這確實是台灣引以為傲的重要成就；不過，今天透過這項競賽，看見更多青年選擇回到地方、深耕在地，發展具有特色的產業，展現台灣多元文化與地方能量。

龔明鑫說，地方創生必須花時間與地方建立深厚連結，找出具有在地特色的產業DNA，並加以發揮；相較之下，半導體產業雖然技術門檻高，但只要具備土地、資本與技術即可投入生產，對在地連結的依賴相對較低，從這個角度來看，地方特色產業的推動難度並不亞於高科技產業。

龔明鑫強調，地方創生需要一棒接一棒，國發會與經濟部等單位將持續攜手合作，在前端完成扎根後，協助團隊在後端把好故事轉化為好生意，也期待更多社會力量共同支持在地青年與地方產業的長期發展。（編輯：楊凱翔）1141217