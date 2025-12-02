龔明鑫：盼台、日共同發展國防產業

經濟部長龔明鑫昨（二）日出席於北市晶華酒店舉辦的「二○二五年台日投資合作論壇」，龔部長致詞表示，在亞洲尤其東亞各國間，台灣與日本在產業的合作最為密切，台灣民眾赴日本旅遊也很多，各方面也展現台日間的信賴關係。龔部長表示，行政院主計總處日前調高台灣今年經濟成長率預估可達七·三七%，創十餘年來最佳紀錄，主要是AI時代來臨，人工智慧需求持續熱絡，推升資訊電子業生產動能續強等，台灣經濟呈現十餘年難得的榮景，龔部長說，台灣現強力推動AI等資訊相關產業，還有推動國防產業也是重點，因應中國對我軍事威脅，賴清德總統日前宣布政府將提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算，預計在二○二六年至二○三三年將投入一·二五兆元經費於國防建設，估計可帶來九萬個工作機會，台灣要全力發展國防產業，「期待日本和台灣的企業共同發展，包含國防產業」，龔部長宣示歡迎日本企業和台灣一起發展國防產業，互利合作，對推動台日產業合作是一大利多。龔明鑫說，台日產業間有長期的緊密合作關係，展望未來前景也很樂觀。