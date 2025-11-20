龔明鑫：若安全無虞 最快12月初簽核同意核電重啟程序

經濟部長龔明鑫鬆口，若安全無虞，將在12月初簽核同意核電進入重啟程序，資料照。李政龍攝



經濟部長龔明鑫今（20）日表示，既然《核子反應器設施管制法》已修法，依照核電三原則，核安無虞、核廢可處理、社會有共識。若核二、核三安全無虞，最快12月初就會簽核同意讓核二、核三進入重啟程序。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長等官員，就「AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」進行專報並備詢。國民黨立委楊瓊瓔表示，日前中研院院長廖俊智已表態，由於AI算力即國力，但算力要電力支持，因此支持核二、核三重啟，那經濟部長對核電重啟的態度為何？

龔明鑫重申，行政單位須依法行事，既然核管法已修法，就會依核電三原則，在核能安全無虞下，同意核電進入重啟程序，目前最快是12月初可以簽核。

楊瓊瓔也質詢國發會主委葉俊顯，政府對超級電腦不能只推估算力，卻不推估電力需求；葉俊顯表示，這還需要和經濟部商量，會「儘快」；龔明鑫則表示，據能源署估算，2032年前供電無虞。

但楊瓊瓔反駁，政府的電力需求估算還沒加入超級電腦和算力，而算力即國力，也對「儘快」的答案不滿意；最後龔明鑫允諾，一個月內會和國發會一同討論。

