龔明鑫：評估重啟核電與輝達在台投資無關 重啟時間有2大不可控因素

經濟部長龔明鑫,資料照。李政龍攝



經濟部長龔明鑫今（6）日表示，核電廠是否重啟的評估報告，盼能儘快在一個月內簽核；不過，評估核電廠是否具備重啟條件與輝達（NVIDIA）在台灣設營運總部無關，輝達在台比較像是「辦公室形式」，用電量比較沒那麼多。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，他會前受訪被問及核二、核三廠的是否具重啟條件的評估報告何時對外公布，評估核電廠能否重啟是否與輝達在台灣設營運總部有關。

龔明鑫表示，台電針對核電廠現況是否具有重啟的評估報告，的確已送到經濟部了，但報告是先到能源署，才會到經濟部；之後，經濟部才會予以評估，目前還在簽呈中。

廣告 廣告

至於昨天台電董事長曾文生已表示，初估核二、核三廠比較具有重啟條件，對核二、核三重啟表示樂觀。龔明鑫今天表示，經濟部總是要有行政覆查程序；如他昨天在立法院所說，會儘快在下個月前簽核。「不過，還是要有程序。」龔明鑫強調。

龔明鑫也澄清，評估核電廠是否具有重啟條件，這與NVIDIA在台投資應該沒有很大關係；他說，NVIDIA是設海外企業總部，比較是「辦公室形式」，用電比較沒有那麼多，和這件事應該沒有關係。

龔明鑫也表示，雖然向立委答覆是「一個月內」公布核電廠是否具有重啟條件的評估報告，但他是希望能夠「儘快」，如果一切順利，希望比那「一個月」還更早的時間就核定下來。

至於核電廠重啟程序，是否仍如預期，最快18個月到2年內可完成？龔明鑫表示，前提是「如果一切條件都可以」。但仍有2大不可控制的因素，分別是台電的自主安全檢查是要和原廠業者一起配合；目前原廠時間也要協調，希望可以儘快。

另一變數則是核安會審查時間，經濟部要尊重核安會的獨立審查權責，這也是無法控制的。

更多太報報導

聯合再生彰濱崙尾海上光電竄黑煙 經濟部回應是這原因

評估報告待經濟部核定 台電董座曾文生：初估核二、核三具有重啟機會與條件

專家當面籲重新思考核能政策 總統府：總統態度一如既往