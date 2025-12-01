龔明鑫：電電公會擬廣設海外科學園區 工總有意赴菲投資

經濟部長龔明鑫今天(1日)下午再度與產業公協會進行交流會議，他在會後說明，各工商團體對投資海外很有興趣，其中，電電公會表達有意在墨西哥、波蘭、美國、印度等地設海外科學園區；全國工業總會則對赴菲律賓投資感到興趣，而經濟部會透過設立貿易、投資中心，提供廠商所需的行政協助。他也預告，經濟部除了在日本九州、歐洲捷克、美國達拉斯設台貿中心外，未來也要在波蘭設立。

工商協進會理事長吳東亮則說，電電公會赴海外廣設科學園區，也應將台灣金融業納入，集結大家的力量打國際盃會更順利。他並建議政府，既然已經開始重啟核電的相關程序，應要儘速完成，重拾核電。

全國商業總會理事長許舒博表示，希望台美關稅談判盡快完成，將關稅確立下來，因為當前台灣放無薪假人數已經攀升到9千多人，顯示關稅對部分產業還是有蠻大的衝擊，工商界對於關稅調降、爭取不疊加是樂觀其成。另外，他也強調，希望232關稅除了排除高科技課稅外，能將部分農產、加劇、藥品都能納入排除。

許舒博強調，若關稅能在年底前底定，對產業發展有很大的幫助，今年台灣經濟成長率預期可創下10多年來的新高，但不應只集中某些產業，而要擴散至所有產業。

龔明鑫還透露，產業公協會在會中也關注綠能發展，甚至建議在高速公路、高鐵等場域架設光電板。他強調，後續政府將參考國際經驗，持續推動綠能。(編輯 : 廖奕婷)