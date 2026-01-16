龔明鑫：10年內先進製程占比8成

台美關稅談判昨晨底定，對美國商務部長盧特尼克喊出台灣半導體供應鏈40％產能移至美國本土，行政院副院長鄭麗君強調，就台灣理解，這是美國期盼的國安目標，但不是由台灣單獨完成；另對外界擔心台積電被迫赴美加碼投資擴廠，先進製程將流失，經濟部長龔明鑫16日指出，已估算過，即使到2036年，台美5奈米以下先進製程生產比，仍會是80對20。

鄭麗君指出，就台灣理解，這是美國希望提高本土晶片自給率的國安目標，台灣身為高科技夥伴，參與其中，但美國也有其他友好的高科技夥伴以及自己的IDM業者，所以是大家在美國共同振興AI產業發展、引領AI商機，不是由台灣單獨完成。

廣告 廣告

至於是否可能造成半導體產業外移，鄭麗君表示，我方以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，這並不是產業的外移，而是我國科技產業的延伸跟擴展；當我方產業希望布局全球時，企業們期待政府能夠一起打造國際供應鏈，甚至由政府扮演介面，跟美國建立台美合作模式，共同協助打造產業聚落，所以供應鏈合作「不是Move，而是Build」，強調擴大在美國布局、支持美國打造本土供應鏈是台灣科技產業的延伸和擴展。

台美於美東時間15日完成關稅談判，和日韓一樣15％不疊加， 232半導體關稅取得最優惠待遇，龔明鑫說他凌晨4點起床收到訊息，心情有「撥雲見日、破繭而出」的感覺。

龔明鑫表示，已估算過5奈米以下先進製程，到2030年，我們仍會有85％，美國是15％，到2036年，也還有80％對20％。不過他也直言，這比例不包含台積電的熊本廠先進製程產線在內，純粹是台美之間比例。