龔正強調「兩岸同胞血脈相連」 學者：雙城論壇就是統戰一環

台北市長蔣萬安(左)與上海市長龔正(右)在雙城論壇主論壇前會面。(記者甘孟霖攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2025雙城論壇今日在上海舉行，台北市長蔣萬安赴中參加。上海市長龔正致詞溫情喊話，聲稱「兩岸同胞血脈相連」，歡迎台灣民眾到上海實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情，共創「中華民族偉大復興」美好未來。學者批評，雙城論壇在形式上被包裝為「城市對城市」的交流，但在實質運作上，早已被納入對台統戰架構的一環。

龔正致詞提及，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望。將以最大誠意歡迎「台灣同胞」多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。

另外，今日主論壇召開前，龔正先與蔣萬安一行會面，龔正談話同樣提到「兩岸同胞血脈相連」，他宣稱，雙城論壇為兩岸和平發展、融合發展做出新貢獻。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今受訪表示，針對這次雙城論壇，首先必須肯定兩岸之間需要交流；無論是城市交流、民間互動，或制度性的溝通，只要有助於降低誤判、增加理解，對兩岸關係都具有正面意義。從這個角度看，交流本身不應被過度政治化，也無需一概否定。

洪浦釗指出，不過真正需要討論的關鍵，其實不在於活動是否舉辦，而在於中國如何定位這個平台，以及它希望透過這樣的場合，對外傳遞什麼樣的政治訊號。從中國一貫的操作邏輯來看，雙城論壇在形式上被包裝為「城市對城市」的交流，但在實質運作上，早已被納入對台統戰架構的一環。

洪浦釗分析，這也解釋了為何上海市長在致詞時，反覆強調「兩岸同胞血脈相連」、「命運與共」、「兩岸一家親」等情感性語言，而刻意避開「反台獨」等高強度政治口號。

洪浦釗進一步說，這並非語言風格的偶然選擇，而是一套有意識的策略設計。中國近年在對台操作上，逐步區分不同場域的話語強度：在軍事與外交層面採取高壓姿態，在地方交流與社會互動層面，則營造溫情、親近、去政治化的氛圍，試圖以情感敘事，淡化制度與政治分歧的討論。

洪浦釗批評，至於「兩岸同胞血脈相連」的說法，本質上是一種政治話語，而非單純的歷史或生物事實。台灣社會本身具有多元的族群背景、歷史經驗與政治認同，是否「血脈相連」，從來不是一個可以被單方面定義的命題。這類語言的核心目的，在於將高度政治性的議題轉化為情感問題，進而降低台灣社會對主權、制度與安全風險的討論強度。

他強調，指出中國的統戰策略，並不等於否定兩岸交流的必要性；真正健康、可持續的互動，不應只侷限於特定城市或單一平台，更不應承擔過多政治投射。中國應該讓兩岸兩會在沒有政治前提、彼此尊重的基礎上，恢復制度化溝通，反而更有助於降低誤判與風險，也更符合多數兩岸民眾對和平交流的期待。

