龔正雙城論壇再提「兩岸一家親」 陸委會嗆：那就不要機艦擾台

陸委會外觀。李佳穎攝



雙城論壇於12月27日至12月28日在上海市舉辦，台北市長蔣晚安今（12/28）日清晨前往與會，上海市長龔正今日在論壇致詞時再提「兩岸一家親」，希望台灣同胞多來走走看看。對此，陸委會簡短回應，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。

龔正致詞時強調，兩岸同胞血脈相連、命運與共，常來常往、走近走親，是兩岸同胞的共同願望；將以最大的誠意，歡迎台灣同胞多來走走看看，更多的了解大陸、認識上海，實地感受「兩岸一家親」的親情與溫情。

台北市長蔣萬安致詞則說，盼望不久的將來，當大家談論起台灣海峽時，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平；他在會前也說，兩岸越困難，越需要溝通，盼一起努力，為兩座城市、也為兩岸和平穩定一起找出穩健的道路，「只要雙城好、兩岸一定好。」

陸委會表示，既然要說一家親，就要互相尊重，不要機艦擾台，不要文攻武嚇。

