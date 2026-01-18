龔鈺祺單飛開音樂會！蘇打綠送上2句話 演出到一半超人氣嘉賓現身

記者鄭尹翔／台北報導

蘇打綠鍵盤手龔鈺祺（阿龔）以「單飛不解散」之姿，持續展開個人音樂計畫，《月光動物園》音樂會昨晚（1/17）在台北表演藝術中心「球劇場」溫暖登場。回到家鄉台北舉辦專場，阿龔不僅帶來最貼近專輯原貌的完整編制演出，更收到來自蘇打綠團員的花牌祝福，上頭寫著「阿龔，我們愛你，你彈什麼都對！」，簡單一句話瞬間引爆全場共鳴，也被歌迷形容是「光看就能聽見聲音的文字」。

《月光動物園》台北場演出陣容堅強，舞台上迎來價值超過八百萬元、曾參與專輯錄製的貝森朵夫鋼琴坐鎮，並由「台北愛樂青年管弦樂團」助陣，將巡演原本的弦樂五重奏直接擴充為加倍編制，讓整體音樂層次更加立體豐富。雙方早在第55屆金鐘獎就曾合作，這次再度同台，也讓音樂多了份長年默契的情感重量。

演出另一大亮點，則是理想混蛋主唱雞丁驚喜現身擔任嘉賓，與阿龔合唱〈Let’s Dream About Love〉，以及雞丁的創作曲〈漂鳥〉。雞丁一登場便掀起全場歡呼，兩人也在台上分享彼此短短一個多月卻奇妙至極的緣分。雞丁笑說，收到阿龔邀約的前一週，才剛買了一件印有三隻小狗的襯衫，沒想到《月光動物園》正是獻給阿龔三隻已逝愛犬亮亮、晶晶與妃妃，巧合程度讓他直呼「全身起雞皮疙瘩」。阿龔則幽默回擊：「原來當我嘉賓是穿網拍衣服啊。」

雞丁也感性提到，自己的愛犬在前年離世，因此在聽《月光動物園》時格外有感，笑稱自己「也是雞，是動物系歌手」，很榮幸能走進這座動物音樂宇宙，透過〈漂鳥〉唱出從告別走向祝福的心路歷程，送給每一位正在學習與失去共處的觀眾。

除了舞台上的音樂交流，場內也充滿蘇打綠式的溫暖支持。巡演中曾讓觀眾集體落淚的「妃妃視角口白」，當晚團員小威也低調帶著兒子小 Moon 坐在觀眾席聆聽；整場演出導演則由一路陪伴巡演的團員馨儀操刀，被歌迷笑稱是「最強大的獵豹守護」，讓《月光動物園》成為一場真正由友情與音樂共同完成的演出。

龔鈺祺《月光動物園》音樂會自去年十一月啟航，一路巡演各地，這場台北演出對他而言別具意義。阿龔感性表示，感謝觀眾陪他「回家」，在最接近思念的軌道上繼續前行。他也首度透露，巡演最終站將於四月在高雄衛武營畫下句點，為這趟夜行的動物音樂旅程，留下最圓滿的收尾。

